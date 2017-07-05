Человек, связавший эпохи: деятели культуры Петербурга о Данииле Гранине

Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Петербургские писатели, ученые и общественные деятели вспоминают Даниила Гранина как большого писателя и настоящего гражданина, со смертью которого Россия лишилась одного из своих самых ярких интеллигентов в самом лучшем смысле этого слова.

Глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов отметил, что жизнь и творчество Даниила Гранина в значительной степени определяли русскую литературу в последние десятилетия.

«Мы все находились под его влиянием, под его авторитетом. Его романы во многом определили судьбы наших сверстников, которые стремились подражать его героям. И Даниил Гранин оставался не только влиятельным и любимым, но и очень популярным автором. Сегодня пришли очень грустные вести. Мы потеряли неповторимую личность», — заявил Валерий Попов корреспонденту ИА REGNUM.

Петербургские литераторы отмечают, что Даниил Гранин был замечательным писателем, отразившим свое время.

«Его творчество прекрасно отражает дух шестидесятых и свойственное этому времени стремление, с одной стороны, к знаниям, с другой — к серьезным нравственным ценностям, — сказал писатель, филолог Андрей Аствацатуров. — И Гранин был не только писателем, но и настоящим гражданином. Он совершал важные общественные поступки и тогда, когда делать это было не так просто».

Николай Буров, бывший председатель комитета по культуре Петербурга и экс-директор музея «Исаакиевский собор», говорит, что со смертью Гранина Россия потеряла Человека с большой буквы:

Он был большим писателем, философом и гражданином, но прежде всего — великим человеком. В своих суждениях он старался не быть категоричным, не навязывал свое мнение и этим подталкивал к размышлениям. Даниил Гранин — человек-эпоха, связавший два времени России — до 1991 года и после, и связавший их мудро и интеллигентно».

Петербург лишился не только большого писателя, но также заметного и важного общественного деятеля, добавляет Буров. «По актуальным общественным вопросам, и в том числе и по вопросу об Исаакиевском соборе, у него был свой взгляд. И этот взгляд был очень близок моему. Как человек, проживший громадную жизнь, он очень поддерживал меня. Мне будет очень не хватать наших разговоров», — сказал экс-директор ГМП «Исаакиевскийй собор».

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О смерти Даниила Гранина стало известно в ночь с 4 на 5 июля. Он скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга, где в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Писателю, Почетному гражданину Санкт-Петербурга было 98 лет.

Политики, общественные деятели и коллеги Даниила Гранина выражают соболезнования его близким и отмечают, что Россия потеряла большого писателя и великого гражданина. Гранин будет похоронен на Комаровском кладбище Петербурга. Похороны будут организованы городской властью.

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Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области. Литературную деятельность начал в 1937 году. В 1940 году он окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, затем на Пулковских высотах. Затем был направлен в Ульяновское танковое училище, по окончании которого воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжёлых танков.

Первый роман «Искатели», принёсший писателю известность, был опубликован в 1955 году. Позже были написаны «Иду на грозу» (1962), «Выбор цели» (1975), «Блокадная книга» (1979). Даниил Гранин был удостоен звания Герой Социалистического труда, был лауреатом премий СССР и России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства.

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