Пакет законопроектов, направленных на поддержку бомжей, внесен в Госдуму

Москва, , 13:40 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на правовую поддержку лиц без определенного места жительства (бомжей), а также благотворительных организаций, оказывающих помощь бездомным, внес в Госдуму Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Один из законопроектов устанавливает особенности регистрации лиц без определенного места жительства по месту их пребывания. Предлагается осуществлять регистрацию лиц без определенного места жительства либо по месту организации, где человеку оказывается социальная помощь, либо по адресу администрации муниципального образования, на территории которого данный гражданин постоянно или преимущественно находится.

Второй законопроект касается организаций, оказывающий помощь бездомным. предлагается приравнять к добровольческой деятельности привлечение бездомных к работе.

Кроме того, согласно законопроекту, профильные организации получают право заключать с бездомными договоры по осуществлению добровольческой деятельности, которые регулируют, в том числе, оплату их труда.

Кроме того, организации в случае принятия закона получат право на получение в безвозмездное пользование земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Также для них устанавливается преимущественный порядок при заключении соглашений с органами власти, в том числе, о госзакупках.

«В нашей стране, по разным оценкам, от 3 млн до 5 млн бездомных, эти люди оказались фактически вне социума по самым разным причинам, зачастую от них не зависящим. Для того, чтобы вернуться в общество, им необходима государственная, в том числе, законодательная помощь. Поэтому мы вносим в Госдуму пакет инициатив, предусматривающих меры правовой поддержки бездомных и благотворительных организаций, занимающихся их социализацией», — сказал Миронов.