Арена имени хоккеиста Алексея Черепанова в Барнауле будет сохранена

Барнаул, , 13:35 — REGNUM Ледовая арена, которую несколько лет назад на свои деньги открыла и содержала в Барнауле мать погибшего хоккеиста Алексея Черепанова, будет сохранена. Об этом сегодня, 5 июля, заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе online-конференции с представителями региональных СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Маргарита Черепанова объявила недавно, что на содержание арены у неё больше нет средств, и она готова закрыть объект, если не найдётся новый собственник.

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Но, по мнению главы края, этот спортивный объект можно назвать символом трудолюбия и самопожертвования ради достижения высоких целей.

«В течение восьми лет на площадке проводили и тренировки юных спортсменов, и соревнования различного уровня: сибирский финал «Золотой шайбы», финал чемпионата Алтайского края среди любителей, финал ночной хоккейной лиги Алтайского края и многие другие», — напомнил Александр Карлин и уверил, что администрация города примет этот спортивный объект на баланс.

«Спортшкола и хоккейная арена имени Алексея Черепанова будут способствовать воспитанию молодых талантливых спортсменов», — считает губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Барнаула отмечали, что пока не решили, какими образом будет определена судьба ледовой арены.

«Прежде всего, это бюджетные траты, которые не запланированы. Сумма немаленькая для Барнаула. Изыскиваются варианты, может быть, в несколько этапов приобрести эту арену», — заявил, в частности, председатель городского комитета по информационной политики Станислав Тетерятник.

Ситуация, по его словам, осложняется тем, что земля под ледовой площадкой арендована у администрации Барнаула, но само строение до сих пор не введено в эксплуатацию. А без оформления документов мэрия не может взять его на баланс.

Как известно, 19-летний игрок омского «Авангарда» Алексей Черепанов 13 октября 2008 года неожиданно потерял сознание во время игры его команды в подмосковном Чехове. Спасти хоккеиста, которому неожиданно стало плохо на скамейке запасных, не удалось.

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