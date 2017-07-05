В Оренбурге родители выступают против сокращения воспитателей в детсадах

Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбурге родители малышей дошкольного возраста опасаются, что оптимизация в детских садах будет более значительной, чем о ней официально заявляют. Около 20 активных родителей на встрече с журналистами отметили, что в детских садах, которые посещают их дети, увольняют от двух до шести воспитателей. В городе более 130 детсадов. Между тем министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов официально заявил, что под сокращение попадает 60 человек, чей средний возраст — 63−65 лет. Поставлена задача — всем найти работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Среди тех, которые будто бы попадают под сокращение, 90 человек — это те, которые вакансии имеют, то есть никакого сокращения на самом деле нет. Ещё 60 человек — это те, чей средний возраст 64−65 лет. И сегодня поставлена задача — найти работу. Не в этом садике, значит в другом», — сказал министр.

Родительское сообщество в свою очередь говорит о том, что изменение условий работы и сокращения негативным образом отразятся на воспитанниках и образовательно-воспитательном процессе.

Стоит отметить, что эти опасения мамы дошкольников выразили после того, как начальник городского управления образования Нина Гордеева и министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов дали официальные комментарии по поводу изменений в детских садах Оренбурга. Оба чиновника подчеркнули, что потребности населения будут по-прежнему удовлетворяться в полном объеме. Детей, чьи родители начинают трудиться рано, будут принимать, как и прежде, с 07:00 местного времени (05:00 мск).

Однако тема дежурных групп также вызвала у родителей вопросы: разновозрастные дошкольники, среди которых могут быть и инфицированные, потом могут разнести инфекцию по всему детскому саду. Кроме того, утренний поход в детсады не у всех детей проходит гладко, с разными дежурными воспитателями может возникнуть проблема — у ребёнка вовсе пропадёт желание ходить в дошкольное учреждение.

Таким образом, несмотря на все попытки официальных лиц успокоить родителей, последние воспринимают новшества в штыки.

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Стоит отметить, по данным Минобра региона, в режиме 12-часового дня в настоящее время функционирует 261 из 922 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, из 15 муниципальных образований. Тогда как по графику 8 — или 10,5-часового пребывания воспитанников действует 661 организация из 27 муниципальных образований. Причем последний режим работы удовлетворяет потребности населения и позволяет в полном объёме осуществлять образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).

Согласно отчетным данным, по режиму работы, на который переходят детские сады Оренбурга, с 1994 года действуют дошкольные организации Орска, с 2010 года — Новотроицка и Абдулино, с 2014 года — Бугуруслана и Бузулука. Как показывает практика, интересы детей в этих случаях соблюдены, запросы родителей выполняются, графики работы утверждаются детскими садами с учётом потребностей всех участников образовательных отношений и в соответствии с действующим законодательством.

В министерстве образования Оренбуржья особо подчеркнули, что большая часть субъектов Российской Федерации уже давно полностью перешла на новый график работы, что позволяет привести в соответствие рабочее время воспитателей (36-часов в неделю) с фактической длительностью пребывания ребёнка в детском саду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость об оптимизации числа воспитателей и изменении режима в детских садах Оренбурга породила негативную реакцию со стороны родительского сообщества. В соцсетях создана группа в защиту воспитателей, а в интернете разместили петицию против новшеств.

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