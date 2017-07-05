Вторая волна кибератаки вируса Petya остановлена на Украине

Киев, , 08:50 — REGNUM Повторную атаку вируса Petya, которая была запланирована на 4 июля, удалось предотвратить на Украине. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

«Остановили второй этап кибератаки Petya, — пишет глава МВД. — Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc».

При этом Аваков добавил, что сотрудники киберполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли серверы, на которых якобы есть «следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня 2017 г. украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.

Вредоносная программа, блокирующая работу компьютерных систем, распространялась также в РФ, ЕС, Великобритании, Индии и других странах.

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