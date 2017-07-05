Манила, , 08:05 — REGNUM Террористы из группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили двух заложников, сообщает 5 июля Agence France-Presse.

По сообщениям вооруженных сил Филиппин, два моряка из Вьетнама, находящиеся в плену восемь месяцев, были убиты террористами.

Рано утром правительственные войска обнаружили на острове Басилан тела двух заложников.

«Это отчаянная мера группировки «Абу Сайяф» (организация. деятельность которой запрещена в РФ) связана с тем, что они не получают выгоды от похищение людей», — заявила представитель военных капитан Джо-Эн Петинглэй.

Напомним, группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образовалась в 1990-х годах. Впоследствии она распалась на фракции, часть из которых продолжает заниматься бандитизмом и похищениями людей.

Бандиты из этой группировки, действующие на Филиппинах, в 2014 году присягнули на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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