На Камчатке объяснили причины саморазрушения новой «многоэтажки»

Петропавловск-Камчатский, , 04:58 — REGNUM При проведении работ по внутренней отделке подъездов нового дома в столице Камчатки, который был построен всего три года назад, подрядчиком не были соблюдены требования по укладке напольной плитки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили члены межведомственной комиссии, созданной после многочисленных жалоб жителей «многоэтажки» на то, что дом разрушается на глазах.

По их словам, в подъезде между плитами местами наблюдается отсутствие зазоров и межплиточных швов, которые амортизируют деформацию плит при эксплуатации. Как пояснил ИА REGNUM директор Камчатского технического центра диагностики инженерных сооружений Виктор Тимофеев, подрядчик допустил нарушение технологии укладки. В частности, не были соблюдены требования по выполнению температурных швов и величине зазоров между плитками.

«При повышении температуры происходит небольшое увеличение размеров материалов, а так как коэффициенты линейного расширения бетонного пола и керамогранита не совпадают — плитки увеличиваются в размерах сильнее и, как результат, плитки выпучиваются. Это ясно видно», — говорит специалист.

Гарантийный срок, предоставленный подрядчиком, еще не истек. Однако суды по этому поводу могут занять много времени, поэтому решено начать ремонт сейчас. По словам представителя управляющей компании, он будет сделан в счет текущего ремонта, а все затраты потом предъявят генеральному подрядчику.

При этом члены межведомственной комиссии особо подчеркнули, что стены 9-этажного дома в полном порядке. Все требования технологии при строительстве конструктива здания были соблюдены. Дом сейсмостойкий, рассчитан на 9 баллов.

Ранее, как уже сообщало ИА REGNUM, жильцы дома на 70-летия Победы, 14 в Петропавловске-Камчатском рассказали, что впервые проблемы у них возникли еще два года назад — практически сразу после заселения дома.

«Мы как-то выходили из лифта и буквально у нас на глаза кафель, уложенный в подъезде начал вздыматься и трескаться. В итоге двери лифта даже не могли закрыться. Потом трещины появились и на других этажах», — рассказала жительница дома Мария.

Дом строил Дальспецстрой, с которым местные власти ведут войну уже не первый год. В частности, эта компания не смогла вовремя закончить строительство сразу нескольких домов в новом микрорайоне Петропавловска, и контракт был расторгнут. Достраивать здания пришлось другой фирме, что потребовало дополнительных затрат из бюджета.

Строительство нового жилья в микрорайоне «Северо-Восток» (где и находится дома по улице 70-летия Победы) ведётся с 2009 года. В общей сложности в микрорайон переселены жильцы более 30 домов Петропавловска, которые пошли под снос.