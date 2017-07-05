В Ростуризме констатировали нехватку гостиниц к ЧМ-2018

Москва, , 04:25 — REGNUM Федеральное агентство по туризму констатировало отсутствие необходимого числа гостиниц в России для размещения всех болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет 5 июля газета «Известия».

По информации издания, в докладе Ростуризма об итогах деятельности ведомства в 2016 году указывается, что дефицит мест для ночлега наблюдается в 6 из 11 российских регионов, которые будут принимать матчи.

«Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения», — говорится в документе.

В то же время указывается, что Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области, а также Мордовия «испытывают дефицит коллективных средств размещения».

Как отмечается, представители региональных властей заявили, что активно ведут строительство и найдут, где разместить болельщиков. Отельеры, в свою очередь, рассчитывают, что часть туристов смогут принять хостелы и частный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Ранее президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что страну в период мирового первенства могут посетить до 1 млн туристов, а в РЖД отметили, что планируют перевезти по стране в общей сложности более 3,6 млн болельщиков и участников чемпионата.

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