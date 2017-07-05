Прокуратура проверяет авиакомпанию Bulgaria Air из-за отмены рейсов

Москва, , 21:44 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку причин задержки более чем 20 рейсов авиакомпании Bulgaria Air, вылетавших из столичного аэропорта «Шереметьево». Об этом сегодня, 4 июля, сообщает спецслужба надзорного органа.

Напомним, в период с 30 июня по 3 июля в аэропорту «Шереметьево» были задержаны около 20 рейсов авиакомпании Bulgaria Air.

В результате этих задержек, по мнению следователей ведомства, пассажирам отложенных рейсов не были предоставлены необходимые услуги.

«На контроле прокуратуры находится ситуация с задержками и отменами рейсов авиакомпании Bulgaria Air. В период с 30 июня по 3 июля в аэропорту «Шереметьев» задержано около 20 рейсов авиакомпании», — сказано в заявлении прокуратуры.