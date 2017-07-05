Власти Челябинска наращивают работу по проектам иностранных фондов?

Челябинск, , 21:31 — REGNUM Продвижение ювенальных технологий осуществляют соцслужбы Челябинска под эгидой администрации города. Ювенальные проекты, инициированные зарубежными фондами и НКО в России, детский телефон доверия и фостерные семьи, реализуются при активной поддержке чиновников, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из местных активистов.

На сайте администрации города размещена информация, предоставленная «Кризисным центром», продвигающим «Службу экстренного реагирования» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Эта служба поддерживает детский телефон доверия (ДТД), являющийся следствием реализации проекта зарубежных фондов, стремящихся регулировать семейную политику в России.

Проект «Детский телефон доверия» был предложен и реализован «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», создание которого в свою очередь инициировали зарубежные фонды, такие как ЮНИСЕФ (прекратил свою деятельность в России в 2012 году) и другие. Напомним, одним из спонсоров ЮНИСЕФ является «U.S. Fund for UNICEF», который получает финансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Также в международных партнерах «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» числились Институт социальных услуг (InstituteforHumanServices, IHS), Центр фискальной политики, Международная ассоциация детских телефонов доверия (ChildHelplineInternational, Нидерланды), Фонд «Terredeshommes» (Швейцария), World Childhood Foundation (Швеция), Американский союз профессионалов против жестокого обращения с детьми (APSAC). Деятельность этих фондов осуществлялась при поддержке Агентства США по международному развитию.

Отдельные российские родительские организации последовательно и настойчиво выступают против функционирования ювенальных проектов и заявляют о губительности их применения в семейной политике.

Помимо детского телефона доверия при поддержки администрации Челябинска происходит продвижение позитивного образа фостерных семей с помощью коммерческих структур и социально ориентированных НКО. Даже осуществляется сотрудничество с организацией, продвигающей проект, основанный пособником нацистов.

Так, одно из направлений работы челябинских соцслужб — пропаганда приемных семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Для этого Комитет по социальной политике заключил соглашение с ООО «Челбизнес» (в 2012 году фирма именовалась ООО «ИГ 74») с целью размещения информации в интернете: информационные статьи, данные по детям, оставшимся без попечения и детям-сиротам. ООО «Челбизнес» помогало организовывать и проводить круглые столы, встречи представителей социальных служб с будущими приемными родителями. Кроме этого, с 2012 по 2016 годы фирма ежегодно организовывала фестивали, на которые соцслужбами приглашались «замещающие семьи, кандидаты в приемные родители».

С 2017 года сотрудничество было прекращено. Сама компания ООО «Челбизнес» — ликвидирована.

Помимо этого, с 2015 года Комитет социальной политики администрации города Челябинска сотрудничает с благотворительным фондом «Катрен». В журнале «Дети дома», издаваемом фондом «Катрен», в 2015 и 2016 годах в рамках соглашения о сотрудничестве, размещалась информация о 28 детях-сиротах, подлежащих передаче в семью. В 2017 году, как отмечают чиновники, сотрудничество с фондом «Катрен» будет продолжено.

Отметим, благотворительный фонд «Катрен» известен сотрудничеством и продвижением «Детских деревень SOS». Всего в России открыты шесть Детских деревень SOS: в Томилино, Лаврово, Пушкине, Кандалакше, Пскове и Вологде, а также 6 Домов молодежи SOS: в Люберцах, Мурманске, два в Орле и два в Санкт-Петербурге. Основателем проекта «Детские деревни SOS» является австрийский врач Герман Гмайнер.

«В феврале 1940 года Гмайнер был призван в вермахт. Воевал в Финляндии, СССР и Венгрии. В 1945-м с многочисленными ранениями доставлен в лазарет города Брегенц. Кстати, город Брегенц во время Второй мировой войны был освобожден одним из последних, союзнические войска зашли туда только 1 мая 1945 года. То есть некий «добрый доктор» поступил в вермахт в свои вполне сознательные 22 года и воевал в нацистских рядах до самого конца войны, всё это время делая российских детей и детей других стран сиротами, а потом вдруг по необходимости раскаялся и решил их спасать?», — задается вопросом автор публикации «В поисках ответственных за семейную политику на Западе» Вера Родионова.

Начавшийся с первой Детской деревни SOS в 1949 году в Австрии проект вырос до международного. «Детские деревни SOS» напрямую финансируется ЮНИСЕФ (деятельность организации прекращена в России с 2012 года), является давним членом нью-йоркского комитета по неправительственным организациям при ЮНИСЕФ. В настоящее время «Детские деревни SOS» член правления нью-йоркского комитета и является сопредседателем рабочей группы по делам детей, оставшихся без попечения родителей. В 1994 году открылся Российский комитет «Детские деревни SOS».

«Сегодня в 134 странах на всех континентах работают более 550 Детских деревень SOS и еще более 1500 различных программ и проектов помощи детям в трудных жизненных ситуациях, укреплению семьи и профилактике социального сиротства», — сообщает Вера Родионова.

В СМИ сообщается, что Детские деревни SOS «прославились» сексуальными скандалами, известны случаи сексуального насилия над воспитанниками. В целом кураторы проекта разделяют и продвигают политику в семейной сфере, характеризуемую как «профилактика социального сиротства», тесно сотрудничая с фондами и НКО, разделающими и продвигающими принципы ювенальной юстиции.

Напомним, в Челябинской области власти реализуют политику по сокращению детских домов и передаче детей в приемные семьи (то есть за плату). При этом, заключающие договор на получение детей, могут без последствий, ввиду обстоятельств, отказаться о них. В Челябинской области отказывались от детей даже священники, набиравшие детей на содержание.

Передача детей осуществляется в неродные семьи и в другие регионы России. Также активно осуществляется передача детей на иностранное усыновление. Наиболее часто на Южный Урал приезжают иностранцы за детьми из Испании, Италии, Германии.

Отметим, на 1 января 2017 года в Челябинской области насчитывалось 13 тыс. 658 детей, лишенных родительского попечения, что составляет 1,9% к общему количеству детей в регионе. На текущий момент в региональном банке-данных детей-сирот находится порядка 2700 детей. В 2014 году их было примерно на одну тысячу больше.

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