В Дагестане депутаты райсобрания отстранили главу Ногайского района

Махачкала, , 19:30 — REGNUM Депутаты районного собрания Ногайского района на внеочередной сессии приняли решение отстранить от должности исполняющего обязанности главы муниципалитета Баймагомеда Ярлыкапова.

Назначенная на 10:00 сессия районного собрания была перенесена на 15:00 из-за отсутствия кворума, сообщил ИА REGNUM 4 июля источник в администрации муниципалитета. При минимальном кворуме — 13 из 23 человек — сессия состоялась.

Депутаты отстранили от должности исполняющего обязанности главы муниципалитета Баймагомеда Ярлыкапова. Новым руководителем района выбран председатель райсобрания Руслан Насыров.

Перед началом сессии к зданию администрации были подтянуты полицейские силы. Ранее некоторые местные СМИ сообщили о якобы блокировании здания администрации бойцами ОМОН.

«В мероприятиях по охране порядка принимали участие местные полицейские и 30 бойцов СОГ из Кизлярского района. Силы Национальной гвардии не привлекались», — сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

Бывший начальник ОМВД России по Ногайскому району Баймагомед Ярлыкапов был назначен исполняющим обязанности главы района 29 июня. Решение принимал глава республики. В селении Терекли-Мектеб, административном центре района, 3 июля состоялась акция протеста против назначения. Местная пресса сообщает о 500 участниках акции, среди которых были и депутаты районного собрания. Активисты смогли прорваться в актовый зал административного здания и там провели сход.

«Протестующие считают, что назначение Ярлыкапова сначала заместителем главы района, а затем и исполняющим обязанности главы муниципалитета прошло под давлением республиканского центра, кулуарно, без учёта мнения как народа, так и депутатов», — пишет еженедельник «Черновик».

Руслан Насыров будет совмещать должности главы райсобрания и исполняющего главы района до назначения новых выборов. Кандидаты на должность должны пройти через конкурсную комиссию. В ее составе — три представителя райсобрания и столько же представителей главы республики. К выборам должно быть допущено не менее двух кандидатов. Максимальное число — не ограничено.

Напомним, 14 июня 2017 года в селе Терекли-Мектеб состоялся общероссийский съезд ногайского народа. На нем обсуждались вопросы статуса незаконных поселений на землях отгонного животноводства. Делегаты требовали отмены постановления об их легализации и возврата земель в муниципальную собственность.

Из 900 тысяч гектаров местных сельхозугодий около 600 тысяч га приходится на земли отгонного животноводства. Региональное законодательство запрещает приватизацию этих земель, а право сдавать их в аренду имеет только правительство Дагестана. Активисты расценили законопроект как попытку руководства республики закрепить текущий правовой статус этих территорий в федеральном законодательстве.

Пользователями земель отгонного животноводства в Ногайском районе в основном являются хозяйства горных районов Дагестана. За более чем полвека на этих землях образовались населенные пункты, правовой статус которых не определен.

Решение об образовании новых населенных пунктов на землях отгонного животноводства в трех районах республики было принято 11 мая 2017 года на совещание в правительстве Дагестана по вопросу реализации земельной реформы.