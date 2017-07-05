В детских садах Ульяновской области проходят антиалкогольные акции

Ульяновск, , 18:48 — REGNUM Приоритетным направлением работы Ульяновской областной клинической наркологической больницы является профилактика. Об этом заявил главврач больницы Юрий Келин в ходе заседания по вопросам борьбы с алкоголизмом, которое провел губернатор Сергей Морозов.

По словам Келина, тематические акции проводятся в детских садах, школах, ссузах и вузах проводятся выездные акции.

Кроме того, в апреле 2017 года в регионе был запущен пилотный проект в женской консультации городской больницы №3, где психологи, медики и социальные работники проводят санитарно-просветительскую работу по выявлению случаев злоупотребления алкоголем и борьбе с вредными привычками.

С начала акции в ней приняло участие более 200 человек. Полученный опыт тиражировать на территории всей Ульяновской области.

В ходе заседания было также отмечено, что в регионе по итогам 2016 года зафиксировано снижение уровня заболеваемости и болезненности алкогольными психозами: первый показатель снизился на 19,3%, второй — на 13,5%. Та же динамика наблюдается и в первом квартале 2017 года.

В областном праивтельстве уверены, что эти цифры свидетельствуют об уменьшении распространенности запущенных форм алкоголизма за счет слаженного межведомственного взаимодействия и развития реабилитационной и профилактической составляющих специализированной помощи.

В то же время достаточно острой остается проблема отравлений алкоголем, в том числе смертельных. К работе по профилактике алкоголизма планируется привлечь частные медицинские организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Морозов предложил ужесточить меры по борьбе с алкоголизацией населения на территории Ульяновской области.

В частности, он заявил о том, что продажа алкоголя может быть выведена из общей торговой сети. Возможность торговать спиртным оставят только специализированным магазинам.

Он так же предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить продавать крепкий алкоголь не только по выходным, но и по пятницам.