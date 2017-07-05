За чемпионом мира по ММА из Чечни Мурадом Амриевым снова пришли

Грозный, , 18:46 — REGNUM Преследование чемпиона мира по ММА Мурада Амриева продолжается. Во время его пребывания в Пятигорске, где он проходил реабилитацию после предыдущего задержания, его пришли задерживать около 10 вооруженных сотрудников полиции.

Об этом сообщил журналист Константин Гусев, представитель комитета по предотвращению пыток, на съемной квартире которого проживал Амриев.

Сначала, по словам Гусева, в квартиру пришел участковый, якобы чтобы проверить «сигнал бдительных соседей». Записав паспортные данные спортсмена, он ушел, однако спустя около часа вернулся с десятью силовиками, вооруженными автоматами.

«В квартиру пришли около десятка вооруженных полицейских: с автоматами, в бронежилетах и «сферах». Они вошли в квартиру, несколько человек окружило меня с оружием наизготовку, а остальные рассредоточилась по квартире», — цитирует журналиста пресс-служба Комитета против пыток.

Но застать дома Амриева им не удалось, так как он понял, что приход участкового неслучаен, и поспешил уйти из дома.

Как выяснилось, несмотря на то, что со спортсмена сняты все обвинения и он не является лицом, находящимся под следствием, его данные до сих пор остаются в федеральной базе розыска.

По факту неснятия Амриева с учета 4 июля его адвокат подал жалобу в грозненский отдел полиции № 3. В полученном ответе сказано, что учетные документы на снятие Амриева с федерального розыска еще 14 июня 2017 года были направлены начальнику информационного центра МВД по Чеченской Республике полковнику Дундулову, сообщает Комитет против пыток.

К министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обратился по поводу непринятия мер по снятию спортсмена с розыска и председатель Комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин. Он попросил принять меры о немедленном исключении Мурада Амриева из базы розыска и прекращении его незаконного преследования со стороны сотрудников ведомства.

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Напомним, чемпион мира по ММА Мурад Амриев был задержан в Брянской области 4 июня 2017 года. Как выяснилось, он был объявлен в федеральный розыск отделом полиции города Грозный в феврале 2017 года по обвинению в использовании подложного документа. Однако родные спортсмена утверждают, что причиной обвинения послужила ошибка в дате рождения, указанной в паспорте.

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Спустя два дня задержанный был отпущен на свободу и бежал из здания прокуратуры, узнав в одном из чеченских полицейских, прибывших, чтоб его этапировать в Чечню, «человека, который его пытал в 2013 году».

По словам Амриева, в 2013 году его уже задерживали в Чечне, несколько дней держали в наручниках в одном из отделений МВД города Грозного, били и пытали током.

Причиной, как считает спортсмен, явилась вовсе не ошибка в паспорте, а кровная месть, жертвой которой он стал. Якобы его старший брат совершил покушение на высокопоставленного сотрудника чеченской полиции. Сам он скрылся от преследования за границей, а его брату Мураду приходится отвечать по закону чести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня спортсмен был вновь задержан, на этот раз в белорусском городе Добруш. Амриев попросил политического убежища, а его родители записали видеообращение, в котором просили не допустить выдачу сына российским правоохранителям, так как «в Чечне ему грозит смертельная опасность».

Тем не менее, он был передан прибывшим из Чечни сотрудникам полиции и этапирован на родину.

15 июня МВД по Чеченской Республике, сообщило, что уголовное дело в отношении чеченского спортсмена, чемпиона ММА Мурада Амриева прекращено по истечении срока давности.

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