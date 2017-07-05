Неделю без абортов объявили в Новгородской области

Великий Новгород, , 18:02 — REGNUM В Новгородской области в государственных медицинских организациях введён мораторий на проведение абортов до 8 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, неделя без абортов в рамках акции «Подари мне жизнь!» приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

«Среди причин сделать аборт женщины называют неуверенность в партнёре — 33,7%, материальные трудности — 31%, нежелание иметь детей, болезни, усталость от материнства и другие», — отметили в департаменте здравоохранения.

За 5 месяцев 2017 года в женские консультации учреждений здравоохранения Новгородской области поставлены на учет 2621 беременная женщина. В настоящее время на учёте по беременности состоит 4389 женщин.

Напомним, Новгородская область относится к регионам с неблагоприятной демографической ситуацией. Одним из путей решения проблемы власти видят сокращение числа абортов, мотивацию женщин, принявших решение о прерывании беременности, на рождение ребенка.

С 2012 года по рекомендации Минздрава в регионе выпущены методические рекомендации, согласно которым обратившиеся за прерыванием беременности должны предварительно получить консультацию психолога. Доабортное медико-психологическое консультирование, как уверяют медики, способствует снижению числа прерываний беременности: за 15 лет число абортов в регионе сократилось вдвое.

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