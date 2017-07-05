В Карелии построят храм Старообрядческой Церкви

Петрозаводск, , 18:00 — REGNUM В Петрозаводске построят первый в современной истории храм Старообрядческой Церкви. Об этом стало известно 4 июля во время визита предстоятеля Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополита Корнилия в столицу Карелии. Глава церкви старообрядцев встретился с врио руководителя региона Артуром Парфенчиковым.

«История русского севера тесно связана с историей старообрядчества, а сами старообрядцы являются примером трудолюбия, крепкой семьи, самосовершенствования, истинной веры. Эти качества нужно передавать нашей молодежи», — заявил в ходе встречи Парфенчиков.

Митрополит Корнилий поблагодарил врио главы республики за внимание к страообрядческой общине, которое, в частности, выразилось в том, что под строительство храма выделена земля. Старообрядческая церковь на сто прихожан появится в районе Соломенное. Как сказал митрополит Корнилий, накануне место будущего храма Святителя Николая Чудотворца на улице Трудовых резервов было освящено первой молитвой.

Возведению церкви будет предшествовать строительство приходского центра — двухэтажного деревянного дома, где разместится воскресная школа. Место выбрано не случайно: главное производство района — лесопильный завод, вокруг которого и выросло Соломенное, построил представитель старообрядчества купец Громов.

Митрополит выразил надежду на дальнейшее развитие старообрядческой общины в Карелии, отметил особое внимание к старообрядчеству со стороны президента Владимира Путина, который в мае нанес визит в общину староверов в Рогожской слободе и открыл выставку «Сила духа и верность традиции».

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Стороны наметили и возможные пути дальнейшего взаимодействия. 2020 год станет значимой датой как для Карелии, которая отметит 100-летие, так и для старообрядческого мира: будет отмечаться 400-летие со дня рождения самого известного старообрядца, философа, литератора протопопа Аввакума. Выставки и конференции, посвященные значимой дате для староверов, по мнению митрополита Корнилия, могут духовно обогатить мероприятия, приуроченные вековому юбилею республики Карелия.

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