Депутат ГД просит Чайку проверить слова польского журналиста о воинах

Москва, , 17:57 — REGNUM Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов просит Генпрокуратуру проверить высказывание польского журналиста относительно законопроекта польского Сейма о сносе советских памятников на предмет нарушения российского законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Нилов направил запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить заявления польского журналиста Томаша Мацейчука о советских солдатах на предмет нарушения законодательства РФ.

22 июня в программе «Первая студия» на «Первом канале», на которой обсуждался законопроект польского Сейма о сносе советских памятников, Томаш Мацейчук «публично оскорбил память миллионов советских воинов, погибших за освобождение мира от нацизма».

«Наиболее ярко русофобские настроения Томаша Мацейчуку демонстрирует его помощь так называемым «добровольческим батальонам» и украинским войскам, проводящим карательную операцию на Донбассе, а также непосредственное нахождение в местах боев, в частности, в районе донецкого аэропорта, о чем он сам заявлял», — считает Нилов.

«Прошу принять меры прокурорского реагирования и проверить заявление Томаша Мацейчука, которое он сделал в эфире «Первого канала», на предмет нарушения российского законодательства», — говорится в депутатском запросе.

Верхняя палата польского парламента приняла поправки к действующему законодательству, согласно которым теперь в этой стране может быть создан «правовой механизм», позволяющий"удалить из общественного пространства имена и сооружения, пропагандирующие тоталитарный строй: памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски, надписи и знаки».