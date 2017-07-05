ФСИН объяснила помещение тюменского блогера в ШИЗО

Тюмень, , 18:00 — REGNUM Помещение тюменского блогера Алексея Кунгурова в штрафной изолятор колонии-поселения в Курганской области вызвало резонанс в уральской прессе. В ведомстве пояснили, каким образом блогер нарушил режим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня был у Алексея. Настроение, здоровье и состояние у него нормальное. Однако с 27 июня его из карантина поместили в ШИЗО на пять суток. Формально за отказ от выполнения работ по благоустройству. Расцениваем это как действия, направленные на изменения режима содержания, так как после трех наказаний могут ходатайствовать о переводе на общий режим», — сообщает адвокат осужденного блогера Александр Зырянов.

Далее говорится, что друзья Алексея Кунгурова выясняют, является ли это инициативой руководителя колонии или за этим стоит начальник УФСИН России по Курганской области Александр Трачук.

Официальный комментарий УФСИН России по Курганской области по факту помещения осужденного Кунгурова в штрафной изолятор заставил себя ждать, однако появился. Пресс-служба регионального ведомства заявила, что адвокат Александр Зырянов якобы пытается «воздействовать на руководство исправительного учреждения с помощью распространения в средствах массовой информации недостоверных сведений».

Дается пояснение, почему Алексей Кунгуров нарушил режим, отказавшись от обязательных работ. «Согласно ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации — осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, осужденные беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по их желанию», — поясняет УФСИН.

Кунгуров не попадает под исключительные категории. И, как все осуждённые, по графику привлекался к бесплатным работам.

«Если осужденный отказывается от выполнения работ, то он привлекается к дисциплинарной ответственности, — говорится далее в сообщении УФСИН. — Мера наказания принимается решением дисциплинарной комиссии, в которую входят представители всех служб исправительной колонии. За отказ от работы Кунгуров был водворен в штрафной изолятор сроком на пять суток».

Как поясняют в пресс-службе ведомства, отказ от работы расценивается как серьезное нарушение порядка отбывания наказания. Кроме того, имеются законные способы обжалования принятых начальником учреждения решений. «На сегодняшний день, ни от адвоката, ни от осужденного жалоб не поступало. Вместо этого, адвокат решил прибегнуть не к юридическим методам решения разногласий, а к дискредитации деятельности руководства колонии», — считают в региональном УФСИН.

Напомним, 20 декабря 2016 года в Тюмени был вынесен приговор блогеру Алексею Кунгурову за якобы оправдание терроризма по части 1 статьи 205.2 УК РФ, признаки которого были обнаружены в тексте, опубликованном в его «Живом журнале». Кунгурова осудили на два года и шесть месяцев колонии-поселения за предположение, что авиаудары, которые наносит российская армия в Сирии, малоэффективны.

Блогер Кунгуров не согласен с решением суда и отрицает свою вину. Однако Верховный суд РФ оставил приговор неизменным. Отметим, что Алексей Кунгуров считается журналистом-патриотом, однако выступает против «вертикали власти». Среди прочих тем активно освещает и события вокруг Украины и Донбасса, Ближнего Востока. Ранее у него уже были проблемы с законом — в 2007 году его осудили по делу о клевете.

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