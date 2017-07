Месси опубликовал фрагмент свадебного танца с Рокуццо

Буэнос-Айрес, , 14:58 — REGNUM Известный футболист, нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в Сети фрагмент свадебного танца со своей возлюбленной Антонеллой Рокуццо. Ролик опубликован 4 июля на странице Месси в Instagram, а также доступен для просмотра в YouTube на канале You Will Like It.

За десять часов, прошедших с момента публикации, видео посмотрели 6,8 млн пользователей. Под записью зрители оставили более 43 тыс. комментариев с поздравлениями и добрыми пожеланиями молодоженам.

Как сообщало ИА REGNUM, свадьба одного из самых успешных игроков в современном футболе Лионеля Месси и его избранницы Антонеллы Рокуццо состоялась 30 июня в родном городе Месси Росарио. На церемонии присутствовали около 250 гостей и более 150 журналистов. Рокуццо — подруга футболиста с детства, пара начала встречаться около 10 лет назад. Антонелла и Лионель воспитывают двух сыновей.

