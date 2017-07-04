Названо число многодетных семей в Москве

Москва, , 14:46 — REGNUM Число многодетных семей в Москве увеличилось вдвое за 7 лет (с 2010 по 2017 г.). Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщается в материалах к заседанию президиума правительства.

«По данным на 1 июня в Москве проживает 125 600 многодетных семей, воспитывающих 315 100 детей, — говорится в материалах. — Это в 2 раза больше чем в 2010 г. — 65 700 семей, воспитывающих 163 200 детей)».

24 апреля первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты населения Ольга Грачева в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям заявила, что в Москве живут более 120 тысяч многодетных семей.

По ее словам, количество многодетных семей в столице увеличивается каждый месяц.

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