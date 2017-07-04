За могилами можно будет ухаживать с помощью квадрокоптера

Москва, , 14:30 — REGNUM Ритуальные услуги, наверное, одна из последних сфер, в которых не используется автоматизация и инновации. Но «Честный агент» меняет ситуацию: новый IT-проект объединяет традиции и соблюдение ритуалов с новейшими технологиями. Директор по развитию компании «Честный агент» Павел Сосновый отметил, что компания давно работает на рынке и глубоко его изучила. Современный подход решено было использовать для того, чтобы сделать процесс оказания ритуальных услуг максимально простым, качественным и понятным для людей.

«Уберизация» рынка приведет, в первую очередь, к тому, что потребитель сможет получить все необходимые услуги в режиме «одного окна», выбрав их в соответствии со всеми запросами и требованиями. Клиент делает заказ — все остальное становится заботой «Честного агента», — отметил основатель инновационного российского сервиса Findface Максим Перлин. — Стартап действительно нужный, который, я уверен, имеет большое будущее, так как интересен для инвесторов и удобен для потребителей».

В компании подчеркивают, что основная цель проекта «Честный агент» — сделать российский рынок ритуальных услуг открытым и прозрачным.

«Если описать одним предложением идею нашего стартапа, это — получение потребителем ритуальной услуги от А до Я: от выбора товаров (например, гроба), транспортировки тела, кремации или погребения, поиска и выбора нужного кладбища и даже конкретного места, церемонии, до дальнейшей работы на участке — подбора ограды, памятника, его гравировки, благоустройства — и все это в одной точке, в течение 15 минут с получением договора и мгновенной оплатой банковской картой», — рассказал Павел Сосновый.

IT-подход может решить помочь решить не только проблемы потребителей, но и рынка ритуальных услуг в целом. Заместитель председателя комитета по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин отметил, что не является секретом, что этот рынок коррумпирован. Люди сталкиваются с процессом организации похорон редко, это почти всегда происходит внезапно, — ни моральных сил, ни времени на то, чтобы разбираться в процессе оказания услуг просто нет. Нечистоплотные агенты используют эту ситуацию. Они наживаются на горе людей, выманивают деньги даже за оформление места на кладбище, хотя оно должно предоставляться бесплатно. «Честный агент» на своей платформе будет консолидировать проверенных подрядчиков и поставщиков ритуальных услуг. При этом, естественно, оплачиваются все необходимые налоги и сборы. «При таком подходе бюджет будет пополняться, а рынок станет более цивилизованным», — считает Александр Волнушкин.

Но «уберизация» процесса организации похорон вовсе не будет исключать присутствия менеджера и личного контакта с человеком. «Опираясь на лучшие примеры западных компаний в сфере ритуальных услуг, где сфера IT-технологий сегодня переживает взлет, мы поняли, что полностью исключать контакт с человеком в нашей сфере — неправильно. Мы специально продумали внешнюю эстетику менеджеров и определили манеру их общения с клиентами. Даже внешний вид наших сотрудников демонстрирует новый подход», — заявил Павел Сосновый. Он добавил, что вскоре в Москве откроется технологичный офис «Честного агента».

Компания не намерена останавливаться на достигнутом и готова искать возможности для развития, в частности внедрять новые сервисы. Так, несколько лет назад «Честный агент» начал использовать квадрокоптеры для инвентаризации пустующих мест на кладбищах и оцифровки территории этих объектов. «Полученные с помощью коптеров данные помогли нам аккумулировать информацию о кладбищах и создать беспрецедентную базу мест», — пояснил Павел Сосновый.

Использование коптеров привело к появлению необычной идеи, которую «Честный агент» планирует воплотить в жизнь уже в этом году, например, — ухаживать за могилами с помощью квадрокоптеров.

«У близких умершего не всегда есть возможность лично приходить на могилы и ухаживать за ними. Как и другие ритуальные агентства, мы предоставляем услугу ухода за могилами, но если раньше клиенту отправлялись фотографии и нельзя было определить их подлинность и дату съемки, то при использовании квадрокоптера можно будет запросить фотографию в любое время суток», — сообщил Сосновый.

«С ответственностью можем заявить, что подходы, технологии и разработки, которые используются «Честным агентом», не использует сегодня никто в мире. Это не пустые слова, мы тщательно изучили рынок, знаем каждую IT-компанию в нашей сфере и можем с уверенностью заявить, что находимся на самом острие технологической мысли. Внедрение IT-технологий в нашу сферу неизбежно. И, конечно, наша команда очень гордится тем фактом, что мы — первые в этом направлении. Мы не просто достойно отвечаем на вызовы и проблемы, которые есть на рынке, не просто идем в ногу со временем — мы формируем образ ритуальных услуг будущего в России», — уверен Павел Сосновый.