Вторник, 4 Июля 2017 года
15:02:42 МСК

Новинки европротокола: возмещения не получит никто?

Общество

В новых правилах европротокола по ОСАГО, предлагаемых правительством, нашлись подводные камни

Новинки европротокола: возмещения не получит никто?
Иллюстрация: Nerdwallet.com
Ущерб после ДТП

Сергей Гуркин, 4 июля 2017, 14:25 — REGNUM  

Правительство России предлагает вдвое увеличить лимит ущерба, при котором участники ДТП смогут оформлять его по европротоколу без вызова ГИБДД, а также разрешить применять европротокол и в тех ситуациях, когда у водителей есть разногласия. Страховщики и автоэксперты сомневаются в том, что эти поправки изменят к лучшему ситуацию в сфере автострахования.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону об ОСАГО, которые упрощают процедуру оформления документов по мелким авариям без вызова полицейских (европротокола). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Лимит ущерба по европротоколу увеличится вдвое, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, министерство финансов предложило оформлять ДТП по европротоколу даже в том случае, если у водителей есть разногласия по поводу его обстоятельств.

Читайте также: Повышается страховое возмещение по европротоколу до 100 тыс. рублей

Европротокол — форма извещения о ДТП, которое самостоятельно оформляется его участниками и не требует присутствия на месте происшествия сотрудников ГИБДД. В 2016 году в России таким способом были оформлены 426 тысяч ДТП.

В четырех регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) уже давно можно оформить европротокол при ущербе не более 400 тысяч рублей, но лишь при условии, если оба автомобиля оснащены необходимой техникой, фиксирующей положение транспортных средств при аварии, причем, геоданные должны быть получены только с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

Если это условие не соблюдено, а также во всех остальных регионах РФ, лимит ущерба составляет 50 тыс. рублей. В 2019 году лимит в 400 тысяч, при соблюдении указанных требований к техническим параметрам, предлагается распространить на всю страну.

Автомобильные эксперты сомневаются в том, что новые правила помогут водителям. Прежде всего, у них вызывает недоумение идея оформлять европротокол при наличии разногласий об обстоятельствах ДТП. Эта форма была придумана именно для ситуаций, когда разногласий нет, напомнил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель петербургского автоклуба А24 Денис Шубин.

«Чтобы оценить ущерб, участникам ДТП нужно быть или инженерами, или автоюристами, или обладать огромным опытом участия в ДТП, — объясняет эксперт. — Сейчас страховые компании нередко отказывают участникам ДТП, ссылаясь именно на отсутствие у них необходимой квалификации для оценки ущерба».

Представителям страховых компаний тоже непонятно, как можно оформлять «европротокол» без согласия участников ДТП.

«Возмещение полагается только пострадавшему. Если в протоколе будет написано, что каждый из водителей считает пострадавшим себя, это может привести к тому, что возмещения не получит никто», — отметил в беседе с корреспондентом агентства председатель комитета по автострахованию Союза страховщиков Петербурга, директор петербургского филиала «Объединенной страховой компании» Александр Баклушин.

Что же касается увеличения порога ущерба, то в этом, с одной стороны, есть смысл, ведь сейчас средний ущерб по ОСАГО составляет 65 тыс. рублей, и эта сумма только растет. Но, по мнению эксперта, 100-тысячный лимит нужно ограничить городами-миллионниками, где быстрый отъезд с места ДТП помогает не создавать пробок. Если тот же лимит будет действителен и для сельской местности, это может создать поводы для злоупотреблений и придумывания ущерба.

С другой стороны, в настоящее время объем выплат по ОСАГО превышает объем их сборов, а дальнейшее повышение лимитов приведет к увеличению стоимости ОСАГО для всех водителей, объясняет Баклушин.

Читайте также: Тариф ОСАГО в РФ могут сделать «свободным»

Если правительство хочет облегчить жизнь законопослушным водителям, то в закон об ОСАГО нужно внести другие поправки, полагает Денис Шубин. Во-первых, нужно использовать понятие «среднего ущерба» и снять с водителей обязанность оценивать ущерб.

Во-вторых, нужно не только в теории, но и на практике добиться «натуральных выплат» (не деньгами, а ремонтом, который приведет автомобиль в состояние «как было до ДТП»). Сейчас страховые компании под разными предлогами уклоняются от натуральных выплат, и недавние поправки в закон ничего в этом смысле не изменили.

Читайте также: В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Читайте ранее в этом сюжете: Выплаты по Европротоколу в РФ увеличатся до 100 тыс. рублей

regnum author Сергей Гуркин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обязательное страхование автогражданской ответственности
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное