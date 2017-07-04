Сергей Гуркин, , 14:25 — REGNUM

Правительство России предлагает вдвое увеличить лимит ущерба, при котором участники ДТП смогут оформлять его по европротоколу без вызова ГИБДД, а также разрешить применять европротокол и в тех ситуациях, когда у водителей есть разногласия. Страховщики и автоэксперты сомневаются в том, что эти поправки изменят к лучшему ситуацию в сфере автострахования.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону об ОСАГО, которые упрощают процедуру оформления документов по мелким авариям без вызова полицейских (европротокола). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Лимит ущерба по европротоколу увеличится вдвое, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, министерство финансов предложило оформлять ДТП по европротоколу даже в том случае, если у водителей есть разногласия по поводу его обстоятельств.

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Европротокол — форма извещения о ДТП, которое самостоятельно оформляется его участниками и не требует присутствия на месте происшествия сотрудников ГИБДД. В 2016 году в России таким способом были оформлены 426 тысяч ДТП.

В четырех регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) уже давно можно оформить европротокол при ущербе не более 400 тысяч рублей, но лишь при условии, если оба автомобиля оснащены необходимой техникой, фиксирующей положение транспортных средств при аварии, причем, геоданные должны быть получены только с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

Если это условие не соблюдено, а также во всех остальных регионах РФ, лимит ущерба составляет 50 тыс. рублей. В 2019 году лимит в 400 тысяч, при соблюдении указанных требований к техническим параметрам, предлагается распространить на всю страну.

Автомобильные эксперты сомневаются в том, что новые правила помогут водителям. Прежде всего, у них вызывает недоумение идея оформлять европротокол при наличии разногласий об обстоятельствах ДТП. Эта форма была придумана именно для ситуаций, когда разногласий нет, напомнил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель петербургского автоклуба А24 Денис Шубин.

«Чтобы оценить ущерб, участникам ДТП нужно быть или инженерами, или автоюристами, или обладать огромным опытом участия в ДТП, — объясняет эксперт. — Сейчас страховые компании нередко отказывают участникам ДТП, ссылаясь именно на отсутствие у них необходимой квалификации для оценки ущерба».

Представителям страховых компаний тоже непонятно, как можно оформлять «европротокол» без согласия участников ДТП.

«Возмещение полагается только пострадавшему. Если в протоколе будет написано, что каждый из водителей считает пострадавшим себя, это может привести к тому, что возмещения не получит никто», — отметил в беседе с корреспондентом агентства председатель комитета по автострахованию Союза страховщиков Петербурга, директор петербургского филиала «Объединенной страховой компании» Александр Баклушин.

Что же касается увеличения порога ущерба, то в этом, с одной стороны, есть смысл, ведь сейчас средний ущерб по ОСАГО составляет 65 тыс. рублей, и эта сумма только растет. Но, по мнению эксперта, 100-тысячный лимит нужно ограничить городами-миллионниками, где быстрый отъезд с места ДТП помогает не создавать пробок. Если тот же лимит будет действителен и для сельской местности, это может создать поводы для злоупотреблений и придумывания ущерба.

С другой стороны, в настоящее время объем выплат по ОСАГО превышает объем их сборов, а дальнейшее повышение лимитов приведет к увеличению стоимости ОСАГО для всех водителей, объясняет Баклушин.

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Если правительство хочет облегчить жизнь законопослушным водителям, то в закон об ОСАГО нужно внести другие поправки, полагает Денис Шубин. Во-первых, нужно использовать понятие «среднего ущерба» и снять с водителей обязанность оценивать ущерб.

Во-вторых, нужно не только в теории, но и на практике добиться «натуральных выплат» (не деньгами, а ремонтом, который приведет автомобиль в состояние «как было до ДТП»). Сейчас страховые компании под разными предлогами уклоняются от натуральных выплат, и недавние поправки в закон ничего в этом смысле не изменили.

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