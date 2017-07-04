Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков

Москва, , 14:02 — REGNUM Депутаты Госдумы настаивают на том, чтобы регионы провели парламентские слушания по вопросу обманутых дольщиков, парламентарии намерены сами принять в них участие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявила глава комитета Госдумы по регламенту и организации работы Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

«Председателем (Госдумы Вячеславом Володиным) было предложено провести в регионах, особенно там, где эти проблемы достаточно серьезные, парламентские слушания, в которых также будет принимать участие депутаты Госдумы — с тем, чтобы на уровне каждого региона отработать существующие проблемы, чтобы создать дорожные карты, которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. И самое главное, чтобы эти решения были выполнены», — отметила Савастьянова.

Масштабные парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков прошли в Госдуме 3 июля под председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина. Поводом для их проведения стал законопроект о создании и работе государственного компенсационного фонда для обманутых дольщиков, который был ранее принят Госдумой в первом чтении. Документ направлен на то, чтобы исключить появление обманутых дольщиков в будущем, однако не регулирует вопрос того, как помочь тем гражданам, которые уже пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

«Практически каждый выступающий на слушаниях говорил о том, что существуют большие проблемы с диалогом с властью и с конструктивностью этого диалога», — напомнила Савастьянова.

По ее словам, депутаты берут на парламентский контроль решение проблем дольщиков.

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Савастьянова также напомнила, что в ходе слушаний депутаты договорились о создании рабочей группы по вопросу обманутых дольщиков.

«Задача для рабочей группы не просто посмотреть, как необходимо скорректировать закон ко второму чтению на основании тех предложений, замечаний и просьб, которые прозвучали. Для нас очень важно затем также продолжить работу над тем, как будет работать закон и что очень важно, отработать проблемы которые прозвучали на слушаниях», — заявила Савастьянова.

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