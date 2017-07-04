Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?

Оренбург, , 13:50 — REGNUM В Оренбургской области в центре особого внимания оказалась заместитель министра образования Эльвира Масликова. Бурную деятельность вокруг назначения на высокий чиновничий пост человека с судимостью развил депутат Заксобрания Владимир Фролов. Он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что направлял запросы в прокуратуру и областное правительство относительно законности пребывания на посту заместителя главы Минобра региона Эльвиры Масликовой, которая в 2015 году Сакмарским районным судом Оренбургской области осуждена за мошенничество в сфере образования в группе лиц.

Между тем в министерстве образования подчеркнули, что Эльвира Масликова была осуждена в августе 2015 года по статье 159 УК РФ «Мошенничество» с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей, который она уплатила в октябре того же года. Судимость Масликовой погашена в течение года с момента уплаты штрафа. Статья 16 федерального закона о государственной и гражданской службе Российской Федерации не запрещает Эльвире Масликовой занимать должности государственной и гражданской службы.

«Проводимая кадровая политика губернатором Юрием Бергом и правительством Оренбургской области идёт в противовес с позицией государства, направленной на борьбу с коррупцией во всех органах власти, основана на пренебрежении к основным принципам справедливости и конкуренции при отборе кандидатов на руководящие должности. Такая практика стала уже «правилом» не только в сфере образования, но и в сфере здравоохранения, культуры, во всей социальной сфере», — считает Фролов.

В результате после получения ответов из прокуратуры и правительства последовало открытое письмо министру образования и науки РФ Ольге Васильевой. В нём депутат выразил недоверие кадровой политике губернатора Оренбуржья Юрия Берга и министра образования области Вячеслава Лабузова.

«Я приложил все ответы на мои запросы, решение суда. Да, на пост министров нет конкурсов. Но это не означает, что их можно назначать в таком порядке! Мне даны ответы, что назначение прошло на законных основаниях, но в них нет аргумента — почему Лабузов предложил главе региона кандидатуру, уличённую в мошенничестве в сфере образования. Мне непонятна такая кадровая политика!»

— сказал парламентарий и добавил, что случай, когда не рядовым чиновником становится человек с судимостью в Оренбуржье не единичный.

Владимир Фролов в открытом письме просит министра образования РФ дать оценку назначению Масликовой на пост замминистра Оренбуржья и провести проверку соблюдения требований Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» по факту назначения на государственную должность министерства образования Оренбургской области ранее судимой за должностное преступление в сфере образования гражданки.

«Считаю, что кадровая политика губернатора Оренбургской области Юрия Берга и министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова, проводимая в течение ряда лет, дискредитирует основы государственной власти и создает у жителей Оренбургской области ложное мнение о том, что чем больше воруют чиновники муниципального уровня сферы образования, тем быстрее они достигают высоких должностей и быстрее продвигаются по карьерной лестнице во всех органах власти», — отметил в открытом письме Фролов.

Между тем напомним, что в России будет создан реестр чиновников, уволенных по причине утраты доверия за совершение коррупционных преступлений. Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя принятие закона, отметил, что создание в России реестра лиц, уволенных со службы в связи с утратой доверия, станет действенным средством профилактики коррупционных правонарушений. Вместе с тем чёрный список чиновников вызвал неоднозначную оценку. Например, профессор Оренбургского института (филиала) «Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова выразила мнение, что на составление реестра будет влиять система связей и знакомств, которая играет большую роль на госслужбе, и её роль не стоит недооценивать.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чёрный» список уволенных чиновников: Все решают связи и знакомства