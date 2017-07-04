Экс-сотрудникам автопредприятия Челябинска выплатили 50% долга по зарплате

Челябинск, , 13:46 — REGNUM Задолженность по зарплате перед бывшими сотрудниками МУП «Челябавтотранс» («ЧАТ») погашена в размере 50% от долга на 7 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполнительный директор предприятия Эдуард Маховский.

Сегодня, 4 июля, состоялось собрание работников предприятия, на котором им пообещали лишь сообщить о возможности выплаты остатка по долгам 6 июля 2017 года.

«Половина средств по задолженности, которая была на 7 июня — выплачена, половина еще нет. Сроки будут понятны 6 июля», — пояснил исполнительный директор МУП «ЧАТ» Маховский.

По словам Маховского, собравшиеся отреагировали спокойно. «Люди хотят денег, это естественно, но они услышали. Что касается зарплат — все прошло более менее спокойно», — сказал Эдуард Маховский.

Напомним, 6 июня 2017 года около 200 экс-сотрудников автотранспортного предприятия вышли на организованный пикет в центр города, на Алое Поле, где заявили требования о погашении долгов по зарплате с марта 2017 года. На начало июня 2017 года задолженность составляла порядка нескольких десятков миллионов рублей. 14 июня следователи СКР по Челябинской области начали проверку факта невыплаты зарплаты. Помимо лозунгов о выплате долгов, сотрудники предъявили требования к городским властям о наведении порядка в общественном транспорте. В большей степени это касалось упорядочивании (которое без сокращения осуществить невозможно) работы маршруток на маршрутах общественного транспорта в Челябинске.

Отметим, в настоящее время МУП «ЧАТ» является банкротом, на предприятие назначен конкурсный управляющий. После сообщений в СМИ о протестах экс-сотрудников, он объявил о подаче к муниципалитету иска с требованием погашения многомиллионной задолженности, возникшей у администрации Челябинска перед автотранспортным предприятием за предоставленные услуги за предыдущие годы. Это касалось в первую очередь неоплаченных услуг по перевозке льготников. Также конкурсный управляющий намеревался подать на администрацию Челябинска дополнительные иски о взыскании задолженности на сотни миллионов рублей. В администрации города Челябинска стали поговаривать, что в случае принуждения к выплате у муниципалитета возникнет многомиллионная дыра в бюджете. В таком случае помочь городу сможет только областной бюджет.

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