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В Пензенской области растет число заразившихся ВИЧ-инфекций

Общество

В регионе с 2009 года продолжается подъём заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Пензенской области растет число заразившихся ВИЧ-инфекций
Иллюстрация: Спидцентр.рф
ВИЧ

Пенза, 4 июля 2017, 13:44 — REGNUM  В Пензенской области за 5 месяцев по всем контингентам зарегистрирован 221 новый случай ВИЧ-инфекции, показатель составил 13,5 на 100 тыс. населения, что на 3,3% выше аналогичного периода 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в целом, ситуацию можно рассматривать как продолжение подъема заболеваемости, начавшееся в 2009 году, хотя и с меньшими темпами прироста.

Согласно предоставленной статистике, наибольший рост заболеваемости (в 2 и более раза) с превышением среднеобластной заболеваемости отмечен в Бековском районе (показатель — 19,5), Пензенском (15,6) и Кузнецком (29,4) районах. В структуре заболеваемости больше половины случаев составляет Пенза.

Внутрибольничных случаев заражения не выявлено, доля заражений при внутривенном употреблении наркотиков остается на одном уровне — 47,0% (5 месяцев 2016 — 46,7%)», — отмечают в ведомстве.

«На низком, спорадическом уровне продолжает находиться заболеваемость основными инфекциями, передаваемыми половым путем, тенденция к приросту не повлияла на спорадический характер заболеваемости: сифилис (74 случая — 5,5 на 100 тыс. населения; + 48,6% к уровню 5 мес. 2016 года); гонорея (23 случая — 1,7 на 100 тыс. населения; — 76,5% к аналогичному уровню 2016 года). Заболеваемость детей и подростков сифилисом и гонореей в течение анализируемого периода не регистрировалась», — пояснили в Роспотребнадзоре области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Пензенской области из выделенных субъектам РФ 2,28 млрд рублей на профилактику и лечение ВИЧ-инфицированных и гепатитов В и С, досталось 9 млн 71,9 тыс. По информации регионального Роспотребнадзора, резервуар ВИЧ-инфекции в регионе продолжает нарастать, так как число новых случаев по-прежнему значительно превосходит количество умерших (за 6 месяцев 2016 года в 4,3 раза; 1 полугодие 2015 г. — в 4,6 раза), отмечают специалисты.

По итогам 2016 года общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составило более 2700 человек.

В первом полугодии 2016 года зарегистрирован 1 случай заболевания среди детей — 11 лет, год назад семья переехала из Узбекистана, остальные 4 члена семьи отрицательные, ребенок находится в стадии СПИД, осложненной пневмоцистной пневмонией (1 полугодие 2015 года — 1 местный случай и 1 прибывший) и 1 ребенок 6 лет прибыл в область с установленным диагнозом из Душанбе. Также учтено 2 случая заболевания среди подростков — девушки из г. Пензы 17 лет с заражением половым путем и 15 лет с заражением при употреблении наркотиков (6 мес. 2015 г. — 2 — Пенза и Колышлейский район).

По более старшим возрастам заболеваемость распределилась: 20−29 лет — 28,6% (1 полугодие 2015 — 25,8%), 30−39 лет — 50,6% (54,4%), 40−49 лет — 12,2% (15,1%), 50 лет и старше — 5,7% (2,8%).

Случаев заражения в результате донорства и медицинских манипуляций не зарегистрировано. Количество умерших в 1 полугодии 2016 года составило 55 случаев (1 полугодие 2015 года — 48). При этом, непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции в текущем году умерло 24 человека (14). Рост данных показателей связан с достижением критических сроков развития заболеваний после пика заражений в 2001—2002 годах.

Из 37 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами с рождением живых детей в течение текущего года, 30 пар получали трехэтапную химиопрофилактику. Только в родах химиопрофилактику ВИЧ-инфекции получили еще 4 женщины. В остальных случаях по разным причинам химиопрофилактика женщинам не проводилась. Получили химиопрофилактику все 37 новорожденных.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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