Госдума 12 июля обсудит присягу при вступлении в гражданство РФ

Москва, , 13:30 — REGNUM Законопроект о присяге для принятия в гражданство РФ Госдума обсудит на заседании 12 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Всего в Госдуму поступило 93 варианта присяги.

На обсуждение нижней палаты парламента выносится следующий вариант:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».