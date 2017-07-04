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ЮНИСЕФ: Уругвай может победить бедность уже к 2030 году

Общество

По мнению экспертов ЮНИСЕФ, Уругвай – единственная страна Латинской Америки, обладающая подобными возможностями

Монтевидео, 4 июля 2017, 13:27 — REGNUM  Специалист по социальной политике детского фонда ООН ЮНИСЕФ Густаво де Армас 3 июля заявил, что Уругвай является «единственной страной в Латинской Америке, которая могла бы искоренить бедность в среднесрочной перспективе, то есть к 2030», сообщает ИА EFE со ссылкой на официальные источники.

Де Армас, работающий в организационной структуре ЮНИСЕФ Уругвая, подчеркнул в своем заявлении, направленном Администрации президента республики, что необходимо иметь в виду две основные проблемы, это повышение рождаемости, а также сокращение детской и подростковой бедности.

«Страна имеет некоторые характеристики с точки зрения территории и демографии, развития и возможностей государства по разработке государственной политики и государственных социальных расходов в процентах от ВВП, что делает эти задачи не риторическим заявлением, а достижимой целью», — заявил представитель ЮНИСЕФ.

По словам специалиста, это не является легкой задачей, так как «бедность это гораздо больше, чем просто отсутствие достаточных средств для получения доступа к определенной потребительской корзине».

Де Армас подчеркнул важность «включения взрослых на рынок труда, возможность домохозяйств получать доход автономно и с необходимыми условиями окружающей среды, жилищем, обществом и доступом к услугам».

В этой связи он перечислил исторические достижения Уругвая с точки зрения социальной защиты, такие как семейные пособия, установленные с 1943 года, и пенсии по старости — с 1919 года.

Напомним, в 1990-х годах в Уругвае каждый год рождалось около 57 тыс. детей, в то время как в настоящее время рождается примерно 46 тыс. И население в возрасте до 18 лет сократилось с 940 тыс. в 1996 году до 880 тыс. на сегодняшний день.

По данным ЮНИСЕФ в Уругвае детская и подростковая бедность снизилась почти на треть в период между 2004 и 2016. Однако в стране насчитывается 330 тыс. детей и подростков, проживающих за чертой бедности, и половина из них живет в пригородах столицы Уругвая Монтевидео.

По данным на 2014 год население Уругвая равняется примерно 3,4 млн человек, а ВВП страны в 2012 году составлял $56,3 млрд.

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