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Аварийный порт Ялты благоустроили рекламными щитами

Общество

На месте причалов для прогулочных катеров теперь установлены баннеры

Ялта, Крым, 4 июля 2017, 14:08 — REGNUM  В порту Ялты разместили рекламные баннеры на причалах ради приведения территории «в надлежащее состояние». Об этом сообщили в Управлении морских портов и развитии инфраструктуры в ответ на запрос местного жителя о законности размещения указанной рекламы, передают 4 июля «Примечания».

Рекламные баннеры появились на причальной стенке порта прямо на тех местах, где до этого стояли прогулочные катера. Житель города Дмитрий Панков направил в Росморречфлот запрос с просьбой пояснить размещение рекламы на режимном объекте. В своём ответе чиновники утверждают, что размещение рекламы является частью работ по благоустройству территории.

«В целях благоустройства прилегающей к Объекту территории и приведения его внешнео вида в надлежащее состояние, а также для обеспечения информационной поддержки пассажиров, прибывающих в г. Ялту в рамках морского круиза между г. Сочи и городами Крымского полуострова, ГУП Республики Крым «Крымские морские порты» <…> организовало размещение на Объекте баннеров с информационно-рекламными материалами», — объяснили в Управлении морских портов и развитии инфраструктуры.

В то же время благоустраивать сами пригородные причалы чиновники не торопятся — гидротехнические сооружения ялтинского порта находятся в удручающем состоянии.

К Ялтинскому морскому торговому порту относится более 15 гидротехнических сооружений — пассажирских причалов, расположенных по всему побережью, начиная от Фороса и заканчивая Судаком. Сейчас инфраструктура порта изношена на 87%.

Жители Ялты давно ждут, когда порт заработает хотя бы в половину своей мощи советского периода, однако в апреле из бюджета выделили всего 8,5 млн рублей, чтобы подготовить объект к приему круизного лайнера, который вышел на маршрут Новороссийск — Сочи — Ялта — Севастополь в мае.

Как ранее сообщал директор ялтинского морского торгового порта Денис Волков, Федеральной программой предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений и причалов ялтинского порта. На 2017 год запланировано только проектирование и начало строительно-монтажных работ. Сама же реконструкция причалов начнется не раньше 2018 года.

Между тем, непростая ситуация складываются у руководства порта и с владельцами теплоходов, катеров и яхт, обслуживающих туристов — их не устраивают условия работы, высокие тарифы и новые договора, предлагаемые портом. Некоторые судовладельцы полагают, что порт решил выдавить их с маршрутов, чтобы установить над маршрутами монопольный контроль.

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