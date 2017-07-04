В Петербурге произошло заметное падение рождаемости

Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM За первую половину 2017 года в Санкт-Петербурге родилось 32 883 ребенка. Это на 8,5% меньше, чем за тот же период 2016 года, когда в городе появилось на свет 35 935 младенцев.

Таким образом, в Петербурге за первое полугодие 2017 года родилось на 3052 человека меньше, чем за тот же период прошлого года. Эти данные обнародовал смольнинский комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Наибольшая рождаемость в текущем году отмечена в марте (5856 детей), наименьшая — в феврале (4798). При этом июньская рождаемость (5813) несколько превысила майскую (5715).

Количество умерших в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2017 года составило 30 904 человека. В прошлом году за тот же период времени умерли 31 343 человека, что на 1,5% (439 человек) больше.

Наиболее богатый «урожай» за первое полугодие смерть в Петербурге собрала в «праздничном» январе — 6036 человек. Наименьшее число умерших — в апреле (4729).

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Как сообщало ИА REGNUM, компенсацию в 50 тыс. рублей будут выдавать в Петербурге один раз при рождении первого ребенка, причем женщина не должна быть старше 24 лет включительно. Мера начнет действовать с 1 января 2018 года. Таким образом власти надеются стимулировать рождаемость в этой возрастной группе, а также «содействовать смещению кривой рождаемости в сторону более младших возрастов». Из городского бюджета на эти «стимулы» выделят 250 млн рублей в 2018 году. Размер компенсации будет индексироваться 1 января каждого года.