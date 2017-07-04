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Прокуратура Коми выявила нарушения в сфере охоты в регионе

Общество

Выяснилось, что профильное министерство самоустранилось от охотоведческой деятельности

Прокуратура Коми выявила нарушения в сфере охоты в регионе
Рубенс Питер Пауль. Охота на бегемота и крокодила (1615-1616)

Сыктывкар, 4 июля 2017, 13:47 — REGNUM  Прокуратура Коми вместе с управлением федерального казначейства провела проверку законности передачи полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в регионе. Оказалось, что Минпром незаконно передал права на выдачу охотничьих билетов подведомственному учреждению. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

«Так, уполномоченные должностные лица министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми вопреки требованиям закона функции государственного охотничьего надзора не осуществляют и не оказывают госуслуги по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца и разрешений на добычу охотничьих ресурсов», — заявляют в региональной прокуратуре.

По данным проверки, подменяя полномочия Минпрома, эту функцию и государственные услуги предоставляют сотрудники государственного казенного учреждения РК «Охотнадзор», которое в силу собственного устава уполномочено лишь на участие в их оказании.

Всего должностные лица «Охотнадзора» в 2016 году выдали свыше восьми тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов, свыше 2500 охотничьих билетов единого федерального образца, а в первом квартале 2017 года — 47 и 553 соответственно.

«Эта статистика еще раз подтверждает самоустранение регионального профильного министерства от исполнения возложенных на него задач и функций», — отмечают в прокуратуре.

Прокуратура Республики Коми внесла первому заместителю председателя регионального правительства представление об устранении нарушений закона.

Помимо этого, в ходе проверки выявлен факт неэффективного использования Минпромом Коми субвенции, предоставленной из федерального бюджета на реализацию полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

«Учитывая, что подобные действия образуют состав административного правонарушения, материалы проверки прокуратура направила в управление федерального казначейства по Коми для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях», — добавили в ведомстве.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате реорганизации, проводимой в правительстве Коми, в республике появятся министерство инвестиций, промышленности и транспорта, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерство строительства и дорожного хозяйства и министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. Ранее этими вопросами занимались два ведомства — Минстрой и Минпром.

Читайте ранее в этом сюжете: Минстрой и Минпром в Коми разделили на четыре ведомства

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