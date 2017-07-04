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«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение

Общество

МУП «Водоканал» в Кузнецке Пензенской области дошел до вышестоящей судебной инстанции, доказывая, что не нарушал нормы СанПиН

«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
Иллюстрация: Carrickbaptist.ie
Грязная вода

Пенза, 4 июля 2017, 13:13 — REGNUM  Жителям города Кузнецк в Пензенской области удалось доказать в суде, что темно-желтая вода из кранов не соответствует гигиеническим нормативам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, суд оштрафовал МУП «Водоканал» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде на 20 тыс. рублей, оставив без изменения ранее вынесенное постановление Кузнецкого районного суда.

«Суд установил, что в связи с поступившим 14 февраля 2017 года коллективным обращением жителей жилого дома № 7 по улице Леваневского города Кузнецка, была проведена проверка соблюдения юридическим лицом МУП «Водоканал» требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ в области поставки питьевой воды, — сообщили подробности в суде. — 17 марта специалистом Роспотребнадзора был составлен протокол об административном правонарушении, которым установлено, что образец воды питьевой централизованной системы, отобранный 7 марта на вводе в этот жилой дом, не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа (0,61 +/ — 0,15 мг/л, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.)».

В судебном заседании представитель «Водоканала» просил прекратить производство по делу об административном правонарушении, полагая, что в действиях МУП отсутствует состав административного правонарушения. Однако этот довод суд счёл несостоятельным. В результате предприятие подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей. Не согласившись с постановлением, представитель юрлица подал жалобу, которая вышестоящей инстанцией — Пензенским областным судом, была оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу 22 июня 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной текущего года жители Кузнецка стали писать в соцсетях об оранжевой холодной воде, которая течет у них из кранов. Подписчики выставляли фотографии этой водопроводной воды.

«У нас на АТП чистой воды вообще не бывает, единственное — меняется количество железа в воде: то желтоватого, то бурого цвета. Я в Кузнецк не так давно приехала и в шоке от такого, неужели никому дела нет до этого? Ведь эту воду пьют дети, и не у каждого есть деньги на фильтры», — написала одна горожанка. «Что там желтые раковины! Я из блондинки в рыжую превратилась с такой водой», — прокомментировала пост другая.

За подобное нарушение санитарно-эпидемиологических требований АО «Водоканал» в Якутске в июне текущего года также был оштрафован на 20 тыс. рублей. «Водопроводная вода в Якутске низкого качества и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям», — к такому выводу пришли в ходе проверок Роспотребнадзор и прокуратура. Административное дело в отношении АО «Водоканал» было возбуждено по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), так как показатели цветности и мутности воды были значительно превышены.

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