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Житель Калужской области зарезал 15-летнего сына за невыученные уроки

Общество

В настоящее время обвиняемый предстал перед судом

Житель Калужской области зарезал 15-летнего сына за невыученные уроки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Калуга, 3 июля 2017, 21:59 — REGNUM  Житель города Сосенский убил 15-летнего сына сыном за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Об этом 3 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР.

Подросток проживал с отцом, братом и бабушкой. Отец ранее уже был судим: в 2011 году он освободился из мест лишения свободы за убийство матери мальчика. В 2016 году он также привлекался к уголовной ответственности за нанесение сыну побоев.

В настоящее время обвиняемый предстал перед судом.

Параллельно продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц местных органов профилактики, которые знали о неблагоприятной обстановке дома у несовершеннолетнего, но халатно отнеслись к своим обязанностям, не обеспечив его безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело из-за халатного отношения к обязанностям, повлекшего гибель подопечного, также заведено на сотрудников опеки калужского города Людиново. Выяснялось, что была нарушена процедура оформления опекунства. В результате ребёнок оказался в неблагополучной семье и погиб от рук приёмной матери.

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