Смольный против «Яндекса»: адреса аварийности не совпадают

Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM Власти Петербурга разошлись с компанией «Яндекс» в понимании того, что является особо аварийным участком на дорогах Северной столицы. Ни один из адресов, на которые указали статистические данные «Яндекс.Пробок», не попал в официально утвержденный перечень «очагов аварийности» по итогам прошлого года.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из ответа вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова на обращение депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева («Единая Россия»).

Напомним, в июне сервис «Яндекс.Пробки» поделился данными об аварийных местах в Петербурге, собранными с помощью всех пользователей с января по май 2017 года. В список самых аварийных мест попали Литейный и Володарский мосты, а также съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект, площадь Александра Невского, пересечение Дунайского и Витебского проспектов, Пискарёвского проспекта и Свердловской набережной, Витебского проспекта и Благодатной улицы, проспектов Энгельса и Испытателей, набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны, Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.

Депутат Цивилев попросил Смольный сообщить, какие меры принимаются, чтобы снизить аварийность на этих участках, но, как заметил вице-губернатор, перечень самых аварийных участков составляют ежегодно, и по итогам 2016 года тоже был составлен такой список, но туда не вошло почти ни одного адреса из перечня «Яндекса».

Как уточнил Говорунов, на пересечении Дунайского и Витебского проспектов в 2015 году было зарегистрировано 4 ДТП, из них два столкновения и один наезд. Погиб человек, пятеро были ранены.

На перекрестке Витебского проспекта и Благодатной улицы в 2015 году зарегистрировано 5 ДТП, из них 4 столкновения и наезд на пешехода. Восемь человек были ранены.

На перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина в 2016 году было зарегистрировано 6 ДТП, из них 4 столкновения, 2 наезда на пешеходов, шесть человек пострадали. В прошлом году завершилась реконструкция Индустриального проспекта, в 2017 году, по данным Смольного, очага аварийности на этом участке нет.

Как и на всех остальных адресах «Яндекса», включая все упомянутые. «По остальным семи адресам очагов аварийности в 2016 году не зарегистрировано», — заявил Говорунов.

Впрочем, копию письма депутата перенаправили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти для повторного анализа аварийности указанных адресов.

Вице-губернатор отметил, что при составлении своего перечня участков, которые требуют приоритетной реакции, в Смольном учитывают не только количество ДТП, длительность существования очага, наличие или отсутствие адреса в существующих адресных программах, но и «ограниченные возможности бюджета Санкт-Петербурга».

Так, по итогам 2015 года власти составили перечень из 49 адресов, где нужно было срочно выполнить работы для устранения аварийности, но за весь прошлый год только в 11-ти случаях работы были выполнены полностью. Еще по 6 адресам их выполнили частично, а по 13 адресам перенесли на 2017 год.

Напомним, согласно данным «Яндекс.Пробок», с января по мая 2017 года пользователи зафиксировали 81 тыс. дорожных происшествий. Самые аварийные места были выявлены по наибольшему числу оставленных пользователями меток о ДТП, самые опасные — по высокому трафику в сочетании с значительным числом аварий.

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