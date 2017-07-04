Вторник, 4 Июля 2017 года
02:52:20 МСК

Смольный против «Яндекса»: адреса аварийности не совпадают

Общество

Петербургская администрация не включила в перечень очагов аварийности адреса, на которые указали интернет-пользователи

Санкт-Петербург, 3 июля 2017, 21:14 — REGNUM  Власти Петербурга разошлись с компанией «Яндекс» в понимании того, что является особо аварийным участком на дорогах Северной столицы. Ни один из адресов, на которые указали статистические данные «Яндекс.Пробок», не попал в официально утвержденный перечень «очагов аварийности» по итогам прошлого года.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из ответа вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова на обращение депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева («Единая Россия»).

Напомним, в июне сервис «Яндекс.Пробки» поделился данными об аварийных местах в Петербурге, собранными с помощью всех пользователей с января по май 2017 года. В список самых аварийных мест попали Литейный и Володарский мосты, а также съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект, площадь Александра Невского, пересечение Дунайского и Витебского проспектов, Пискарёвского проспекта и Свердловской набережной, Витебского проспекта и Благодатной улицы, проспектов Энгельса и Испытателей, набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны, Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.

Депутат Цивилев попросил Смольный сообщить, какие меры принимаются, чтобы снизить аварийность на этих участках, но, как заметил вице-губернатор, перечень самых аварийных участков составляют ежегодно, и по итогам 2016 года тоже был составлен такой список, но туда не вошло почти ни одного адреса из перечня «Яндекса».

Как уточнил Говорунов, на пересечении Дунайского и Витебского проспектов в 2015 году было зарегистрировано 4 ДТП, из них два столкновения и один наезд. Погиб человек, пятеро были ранены.

На перекрестке Витебского проспекта и Благодатной улицы в 2015 году зарегистрировано 5 ДТП, из них 4 столкновения и наезд на пешехода. Восемь человек были ранены.

На перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина в 2016 году было зарегистрировано 6 ДТП, из них 4 столкновения, 2 наезда на пешеходов, шесть человек пострадали. В прошлом году завершилась реконструкция Индустриального проспекта, в 2017 году, по данным Смольного, очага аварийности на этом участке нет.

Как и на всех остальных адресах «Яндекса», включая все упомянутые. «По остальным семи адресам очагов аварийности в 2016 году не зарегистрировано», — заявил Говорунов.

Впрочем, копию письма депутата перенаправили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти для повторного анализа аварийности указанных адресов.

Вице-губернатор отметил, что при составлении своего перечня участков, которые требуют приоритетной реакции, в Смольном учитывают не только количество ДТП, длительность существования очага, наличие или отсутствие адреса в существующих адресных программах, но и «ограниченные возможности бюджета Санкт-Петербурга».

Так, по итогам 2015 года власти составили перечень из 49 адресов, где нужно было срочно выполнить работы для устранения аварийности, но за весь прошлый год только в 11-ти случаях работы были выполнены полностью. Еще по 6 адресам их выполнили частично, а по 13 адресам перенесли на 2017 год.

Напомним, согласно данным «Яндекс.Пробок», с января по мая 2017 года пользователи зафиксировали 81 тыс. дорожных происшествий. Самые аварийные места были выявлены по наибольшему числу оставленных пользователями меток о ДТП, самые опасные — по высокому трафику в сочетании с значительным числом аварий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили самые аварийные места

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Молдавия не выдаст Приднестровью беглого экс-президента Шевчука
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Гидрометцентр: В Центральной России будут летние дни, но мало
МоскваРоссия Погодные аномалии Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Иван КузнецовТрамп-вседержитель: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
03.07.17
Более 250 тыс. человек планируется привлечь на Дальний Восток до 2025 года
ВладивостокРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Общество
ещё главное