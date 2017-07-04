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Гидрометцентр: В Центральной России будут летние дни, но мало

Общество

Погодный центр «Фобос» считает иначе

Гидрометцентр: В Центральной России будут летние дни, но мало
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето

Москва, 3 июля 2017, 20:31 — REGNUM  Гидрометцентр России опроверг заявление погодного центра «Фобос» об отсутствии тёплого лета в Центральной России в 2017 году. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 июля, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Напомним, специалисты погодного центра «Фобос» заявили, что теплого лета в Центральной России не будет из-за высокой активности мощных циклонов.

При этом в «Фобосе» отметили, что теплые периоды будут во второй половине июля, но они будут кратковременными.

Вильфанд тем не менее заявил, что летние солнечные дни в Центральной России будут.

«Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой +25 и выше. Но не на все время, такой прогноз не значит, что весь период будет такой теплый, но по-настоящему летние теплые дни все же будут», — сказал глава Гидрометцентра.

Вильфанд напомнил, что самое дождливое лето за весь период регулярных метеонаблюдений (почти 140 лет) было в 2016 году. Самый холодный июнь по данным Гидрометцентра был в 2003 году. Тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы. В июне 2017 года температура была ниже нормы всего на 2,5 градуса.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики: Жаркого лета в Центральной России в 2017 году не будет

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