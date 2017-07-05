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Россиянам не интересно мнение Путина об оппозиции. Они хотят знать другое

Общество

Результаты онлайн опроса ИА REGNUM

Россиянам не интересно мнение Путина об оппозиции. Они хотят знать другое
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 5 июля 2017, 05:02 — REGNUM  Проведенный ИА REGNUM масштабный социологический опрос, посвященный ожиданиям от фильма Оливера Стоуна «Путин», позволил сделать определенные выводы об отношении граждан РФ к политике президента.

Из всех почти 30.000 опрошенных большая часть продемонстрировала явный интерес к деятельности и личности Путина (причем менее всего такой интерес проявляет молодежь от 18 до 25 лет, а более всего — люди от 45 и дальше). Понятно, что люди, у которых уже есть дети (или даже внуки), больше обеспокоены настоящим и будущем страны, в которой они живут, и с течением времени это беспокойство только нарастает. Результаты опроса позволяют заключить, что мнение о президенте у россиян уже сложилось, и фильм должен быть только подтвердить, а не изменить его, — это касается как сторонников, так и противников Путина (интересно, что недовольны политикой Путина больше всего находящиеся по разным сторонам баррикад либералы и коммунисты, а более всего довольны — сторонники госкапитализма).

Составив мнение о президенте, россияне, однако, стремятся узнать уже его мнение, и прежде всего по значимым стратегическим вопросам, затрагивающим прошлое, настоящее и будущее российского государства. Так, больше всего гражданам интересно выдвижение Путина в преемники Ельциным, воссоединение Крыма с Россией, участие ВКС РФ в войне в Сирии. Менее всего интересно отношение Путина к армии (отношение самих россиян к ней и без того определенно положительное) и к оппозиции (к которой отношение отрицательное у подавляющего большинства).

Что еще показал опрос, читайте здесь: Опрос о фильме «Путин» вскрыл либеральные опасности для реального Путина

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