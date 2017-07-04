Дома подтопленцев в Ингушетии приведут в порядок за 3 дня

Магас, , 19:19 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал привести в порядок дома жителей поселка Экажево, попавших в зону паводка после прошедшего 29 июня ливня.

Власти республики пообещали оказать помощь хозяевам более 50 домовладений по улице Бекова, сообщили3 июля в пресс-службе главы региона. Общее число проживающих в них людей составляет 105 человек, в том числе 34 ребенка.

«Все, что полагается в рамках закона, будет для вас сделано, будет оказана материальная помощь, предоставлена техника, рабочая сила. Никто без внимания не останется», — сказал глава республики, осмотрев несколько поврежденных водой домов.

Он также поручил правительству подготовить предложения для постоянного устранения причины, по которой жители улицы Бекова оказываются заложниками стихии при сильных ливнях. Для предотвращения таких ситуаций в районе будет построена дамба или сделан водоотвод.

В настоящее время пожарно-спасательные расчеты совместно с работниками ЖКХ откачали воду в 27 домах, в пяти — вода спала самостоятельно. Полностью восстановлено электроснабжение, ведется расчистка автодороги от наносов гравия, восстанавливается движение по улицам. Жители всех подтопленных домовладений вернулись в свои дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В начале текущей недели подтопленцам будет выплачена материальная помощь в установленном законом размере, заявил вице-премьер Багаудин Оздоев, который возглавляет Оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень с градом обрушился на Ингушетию 29 июня. Особенно сильно пострадали от стихии город Назрань и Назрановский район. Поднявшаяся в реке вода подтопила частные домовладения на улице Бекова в поселке Экажево.

Для спасения людей был подготовлен пункт временного размещения на 400 человек на базе школы №1 по улице Джабагиева. К счастью, эвакуацию проводить не пришлось.

В результате паводка пострадал один житель Экажево. Пострадавший с переломом правой голени доставлен в республиканскую больницу города Назрань.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливень с градом в Ингушетии: подтоплены дома, нарушено электроснабжение