Вторник, 4 Июля 2017 года
03:01:05 МСК

Дома подтопленцев в Ингушетии приведут в порядок за 3 дня

Общество

Жителям более 50 домов будет оказана материальная помощь

Магас, 3 июля 2017, 19:19 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал привести в порядок дома жителей поселка Экажево, попавших в зону паводка после прошедшего 29 июня ливня.

Власти республики пообещали оказать помощь хозяевам более 50 домовладений по улице Бекова, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе главы региона. Общее число проживающих в них людей составляет 105 человек, в том числе 34 ребенка.

«Все, что полагается в рамках закона, будет для вас сделано, будет оказана материальная помощь, предоставлена техника, рабочая сила. Никто без внимания не останется», — сказал глава республики, осмотрев несколько поврежденных водой домов.

Он также поручил правительству подготовить предложения для постоянного устранения причины, по которой жители улицы Бекова оказываются заложниками стихии при сильных ливнях. Для предотвращения таких ситуаций в районе будет построена дамба или сделан водоотвод.

В настоящее время пожарно-спасательные расчеты совместно с работниками ЖКХ откачали воду в 27 домах, в пяти — вода спала самостоятельно. Полностью восстановлено электроснабжение, ведется расчистка автодороги от наносов гравия, восстанавливается движение по улицам. Жители всех подтопленных домовладений вернулись в свои дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В начале текущей недели подтопленцам будет выплачена материальная помощь в установленном законом размере, заявил вице-премьер Багаудин Оздоев, который возглавляет Оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень с градом обрушился на Ингушетию 29 июня. Особенно сильно пострадали от стихии город Назрань и Назрановский район. Поднявшаяся в реке вода подтопила частные домовладения на улице Бекова в поселке Экажево.

Для спасения людей был подготовлен пункт временного размещения на 400 человек на базе школы №1 по улице Джабагиева. К счастью, эвакуацию проводить не пришлось.

В результате паводка пострадал один житель Экажево. Пострадавший с переломом правой голени доставлен в республиканскую больницу города Назрань.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливень с градом в Ингушетии: подтоплены дома, нарушено электроснабжение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
Главное сегодня
NB!
04.07.17
Украинский авторынок бьет рекорды и идет на принцип
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.07.17
Как видели судьбу «низших рас» в своих мечтах гитлеровские союзники
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Историческая устремленность религиозных сионистов
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Приднестровье: Сдаст ли Россия 220 тысяч своих граждан Додону?
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.07.17
Ситуация во внутриполитическом пространстве Грузии остается напряженной
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.07.17
Молдавия: Плахотнюк бойкотирует посольство США, угрожая разворотом к России
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
04.07.17
Итальянское СМИ: «Путин, захвати нас!»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
03.07.17
ОБСЕ: «Ставившим подписи под минскими соглашениями не хватило мужества»
БерлинГермания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
03.07.17
Борис Соколов, Антонина ГусеваМесторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
МоскваРоссия Научная революция в понимании образования углеводородов и реорганизация нефтегазовой отрасли Экономика
NB!
03.07.17
“Антимусульманская агрессия – главный козырь правых в Европе»
МадридИспания Усиление правых в Европе Политика
NB!
03.07.17
Александр ШпунтКризис экономики террора. Террор уходит на Восток
ДамаскСирия Террористические атаки исламистских экстремистов Политика
NB!
03.07.17
«Украина не вступит в НАТО, пока не вернет Донбасс и Крым»
КиевУкраина Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
03.07.17
Юрий БаранчикВышиванка – символ одного народа
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Общество
NB!
03.07.17
Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей одних в авто
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
03.07.17
Сергей ГуркинУкраинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.07.17
«Еврокомиссия отодвигает Германию от «Nord Stream – 2» ради Украины»
БерлинГермания Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
03.07.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.07.17
Судьбу московских пятиэтажек решит Конституционный суд
Санкт-ПетербургРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
03.07.17
Валентина Самойлова«Русские военные научились выживать в Арктике»
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
03.07.17
Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся
ЧебоксарыРоссия Погодные аномалии Происшествия
NB!
03.07.17
В банках «пропали» 50 млрд рублей средств дольщиков и СРО — Минстрой
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
03.07.17
За циклоном циклон: Москву продолжит заливать почти до середины июля
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
ещё главное