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ГД обсудит разрешение гражданам Киргизии работать по национальным правам

Общество

В России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений для профессиональных водителей

ГД обсудит разрешение гражданам Киргизии работать по национальным правам
Etienne Combier

Москва, 3 июля 2017, 18:34 — REGNUM  Комитет Госдумы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, передает корреспондент.

Парламентарии просят Путина рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Депутаты напоминают, что в России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Причем необходимость замены национальных удостоверений на российские обуславливалась в том числе недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств.

Вместе с тем в Конституции Киргизии закреплено, что русский язык является официальным. «Это положение предполагает хорошее знание гражданами Киргизской Республики русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения», — отмечается в документе.

Ранее принято решение, что граждане Белоруссии смогут осуществлять свою профессиональную деятельность по национальным правам.

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