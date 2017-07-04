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Инженер Голод хочет построить на месте своей рухнувшей пирамиды новую

Общество

Из бетона

Красногорск, 3 июля 2017, 18:31 — REGNUM  Инженер Александр Голод построил на месте своей разрушенной шквалистым ветром 44-метровой пирамиды на Новорижском шоссе в Подмосковье её уменьшенную копию высотой 14 метров. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 июля.

Напомним, так называемые «энергетические пирамиды» Голода, названные в честь их создателя инженера Александра Голода, строились на территории СНГ начиная с 1990 года. Самая крупная пирамида была расположена на 38-м километре Новорижского шоссе, её построили в 1999 году.

29 мая 2017 года пирамида Голода в Подмосковье рухнула под напором шквалистого ветра. К счастью, в результате обрушения 44-метровой конструкции никто не пострадал.

На месте рухнувшей пирамиды Голод возвел временную пирамиду всего в 14 метров высотой. Однако он надеется построить на этом месте «капитальную» пирамиду из бетона высотой от 50 до 60 метров.

При этом Голод отметил, что если ему удастся найти «партнёров», то новая пирамида будет превышать 100 метров.

Никаких научных обоснований того, что пирамиды Голода являются «энергетическими центрами» не существует.

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