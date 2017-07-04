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В Дагестане обустроят территорию древнего христианского храма

Общество

Местность у Датунского храма, построенного в X веке, будет благоустроена уже к августу 2017 года

Махачкала, 3 июля 2017, 18:07 — REGNUM  Работы по благоустройству территории христианского храма X—XI веков близ селения Датуна начались в Шамильском районе Дагестана. Об этом 3 июля сообщил ИА REGNUM заместитель главы администрации района Камиль Магомедов.

«Сегодня начали разравнивать площадку, вырубать кустарники. Планируем к августу построить забор с воротами, 400-метровую тропу, выложенную камнем, автостоянку. Хотим привлечь больше туристов и создать им удобства», — сообщил он.

По словам Магомедова, из районного бюджета на эти цели выделено 300 тыс. рублей.

«Еще-какие-то деньги надеемся получить от меценатов. А часть работ выполнят волонтеры. В том числе, на субботниках», — сказал зам. главы администрации.

Церковь у селения Датуна — памятник культуры федерального значения. Охраняется государством. По основной исторической версии, построена миссионерами из Грузии в конце X — начале XI веков. Была заброшена в XIII веке (по другим сведениям в XV веке) с утверждением ислама в горном Дагестане. Во время Кавказской войны 1817—1864 годов имам Шамиль передал ее под богослужение русским солдатам-перебежчикам.

Церковь построена из блоков золотисто-жёлтого песчаника. Размеры: 9,1×5,7 м, высота 8 м. Толщина стен — более двух метров. Внутри стен есть проходы.

Стоит отметить, что в Дагестане в настоящее время проживают около 3 042 тыс. человек. Примерно 90% идентифицируют себя, как мусульмане-сунниты. Шиитами себя считает около 1% мусульман. 5% населения исповедует христианство, в основном православного и армяно-григорианского толка. Еще 1% — иудеи.

По данным Дагестанстата, на 2017 год в республике зарегистрировано 2550 религиозных организаций, 2495 из них — исламские, в том числе 119 духовных образовательных учреждений. У РПЦ в Дагестане — 19 организаций, две — у Армянской апостольской церкви, пять иудейских.

В республике также зарегистрированы по пять организаций Евангельских христиан-баптистов и христиан веры евангельской — пятидесятников. У Евангельских христиан и адвентистов седьмого дня — по шесть ячеек. Столько же было у Свидетелей Иеговы до запрета их деятельности на территории России.

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