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Вышиванка – символ одного народа

Общество

В Беларуси возрождается один из символов Русского мира

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Вышиванка – символ одного народа
Иллюстрация: Скриншот страницы nn.net
Парад вышиванок

Минск, 3 июля 2017, 19:58 — REGNUM  Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает главный государственный праздник постсоветского периода — День независимости. Центральным событием официальных торжеств стал военный парад войск Минского гарнизона, который состоялся утром в Минске, после чего во всех крупных городах республики прошли праздничные мероприятия.

Одним из главных тезисов выступления главы белорусского государства на параде стало четкое подтверждение идеи о единой исторической судьбе Беларуси и России, двух братских народов: «Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства. Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья».

С Днем независимости своего белорусского коллегу Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин. Российский лидер отметил символичность празднования главного государственного праздника страны в День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков: «Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений».

Напомню, что решение праздновать День Независимости 3 июля было принято в ходе республиканского референдума 1996 года. До этого главный государственный праздник отмечался 27 июля — он был приурочен к дате подписания Верховным Советом БССР в 1990 году Декларации о суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики. Это глубоко символичное решение, очень четко показывающее, с какого момента ведет свои идеологические истоки белорусская государственность. Она смогла состояться только в единое большое семье советских народов, которые получили право на жизнь в самой тяжелой и кровопролитной войне за всю историю человечества только своему братству.

Не менее символично и то, что белорусская националистическая оппозиция, все более и более себя идентифицирующая с фашистами и бандеровцами и их нынешними последователями на Украине, не признает официальный День Независимости, считая, что отсчет независимости белорусского государства следует вести с момента провозглашения Белорусской Народной Республикой Декларации о государственном суверенитете 25 марта 1918 года. В этой связи далеко не случайно, что агрессивный белорусский национализм пытается отбелить бело-красно-белый флаг и герб Погоню. Опасность этой тенденции поняли в Либерально-демократической партии Беларуси и вовремя дезавуировали аналогичную инициативу.

Вместе с тем, полностью осознавая, что есть символы, которые нам и даром не нужны, надо понимать, что есть и символы, которые наглядно, из глубины веков, показывают, что русские, белорусы и украинцы — это один народ. И одним из наиболее ярких таких символов является вышиванка. На Украине необандеровцы попытались украсть и присвоить себе этот символ единого славянского корня. Однако эта затея у них провалилась.

Аналогичные попытки предпринимаются агрессивными националистами и в Беларуси, но надо отметить, что отпор им здесь дают как официальные власти, так и общественность, в частности, общественные организации, изучающие языческие традиции и обряды Древней Руси и проводящие реконструкции древних славянских праздников и обрядов. Кроме того, на днях в Минске прошел праздник вышиванки, на котором были продемонстрированы узоры из разных регионов республики.

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День вышиванки
Иллюстрация: Скриншот страницы nn.by
День вышиванки

Если мы сравним узоры белорусских вышиванок с русскими и украинскими, то не увидим никакой разницы:

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Русская вышивка
Иллюстрация: Jenskie-bluzki.ru
Русская вышивка
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Вышиванки
Иллюстрация: Скриншот страницы dieselchip.ru
Вышиванки

Не остались в стороне от этой тенденции и белорусские спортсмены, которые стали регулярно одевать бело-русские вышиванки на тех или иных спортивных форумах. Вот, например, в русских вышиванках стоят футболисты минского «Динамо»:

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Футболисты
Иллюстрация: Скриншот страницы nn.by
Футболисты

А вот форма белорусских спортсменов на Олимпиаде в Рио:

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Олимпийская форма 2016. Студия Юлии Латушкиной
Иллюстрация: Скриншот страницы nn.by
Олимпийская форма 2016. Студия Юлии Латушкиной

Кстати, пусть хоть один из экспертов попробует провести различие в вышиванках лидеров стран СНГ по национальному признаку:

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Вышиванки
Иллюстрация: Скриншот страницы iz.com.ua
Вышиванки

Думаю, таких не найдется, поскольку вышиванка как ничто другое демонстрирует наш общий славянский, русский корень.

Происходящую в Беларуси при полной поддержке властей тенденцию возвращения к общерусским, общеславянским корням нельзя не приветствовать. Это событие в идеологической жизни республики может обозначить очень важную тенденцию по сближению русского, белорусского народов, если оно получит в дальнейшем свое развитие.

Кроме того, из последних событий в общественной жизни республики можно выделить проведение инициативной группой «Гражданское согласие» уже третьего круглого стола по актуальным проблемам развития республики. На этот раз (до этого аналогичные мероприятия прошли в Минске и Витебске) в Гомеле прошел круглый стол, посвященный проблемам экономического развития республики.

Как отметил, подводя итоги мероприятия, сопредседатель «Гражданского согласия» Артем Агафонов, «Говорили об экономике. В диалоге участвовали именно эксперты, хорошо разбирающиеся в предмете обсуждения, поэтому в разговоре не было места лозунгам, маханию флагами и лентами. Даже от темы обсуждения практически не отходили, четко придерживаясь заданной повестки. Разделение было, скорее, на правых и левых, вечный спор сторонников свободного рынка, с одной стороны и государственного регулирования и социальной модели — с другой. Кого не хватало? Во-первых, не хватало представителей исполкома. На таких встречах у всех всегда есть вопросы к власти. И, чиновники, как показал опыт Витебска, неплохо относятся к такой площадке для диалога с гражданским обществом».

Что показывает данная инициатива? Она показывает, по крайней мере, две важные вещи. Во-первых, что Беларусь не должна повторить печальный путь Украины, относительно которой с каждым днем все больше сомнений, что она останется в своих прежних границах. Разделение народа по языковому и национальному признаку, ограничение прав на использование того или иного языка в обучении, общении, на телевидении и радио, или его откровенный запрет в угоду шовинистическим и националистическим кругам — недопустимо.

Во-вторых, что на самом деле разделение проходит не между людьми разных идеологических позиций, а между теми, кто готов слушать оппонента и признавать его правоту, если она есть, и теми, кто слушать не готов, а готов, если оппонент не согласен, применить к нему лично или его взглядам насилие.

Поэтому, и думаю, сторонники Русского мира в республике со мной согласятся, проведение подобного рода круглых столов имеет большое значение для сохранения гражданского мира в республике, для поиска той большой гражданской платформы, которая позволит сохранить Беларусь как стабильную в политическом смысле, технологически и научно развитую часть Русского мира.

Тем более что в 2008—2011 годах мы — сторонники Русского мира в республике — проводили аналогичные круглые столы, результатом которых стало проведение в 2012 году учредительного съезда республиканской общественной организации «Евразийский гражданский союз» (организация по понятным причинам так и не была зарегистрирована белорусским Минюстом). Хорошо, что сегодня белорусские власти наконец-то восприняли те подходы к ведению гражданского диалога, которые они шесть лет назад положили под сукно.

Думаю, к этой инициативе «Гражданского согласия» могли бы присоединиться и другие здоровые общественно-политические силы республики, а в дальнейшем на этой платформе и мог бы возникнуть в масштабах республики тот круглый стол, к которому в прошлом году призывал Александр Лукашенко.

Позитивные процессы в республике происходят, это, несомненно. Надо их укреплять и развивать с целью сохранения общего для народов Беларуси, России и Украины знаменателя. Одним из симптомов позитивных перемен, происходящих в идеологической плоскости в республике, несомненно, стало бы освобождение находящихся в заключении сторонников единства народов Беларуси и России, Союзного государства двух стран и Евразийской интеграции Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, которые, я глубоко убежден, находятся в тюрьме исключительно из-за навета и введения в заблуждение белорусского президента врагами белорусско-российской и евразийской интеграции.

В своих публикациях они как раз и говорили об опасности раздувания в Беларуси идеологии агрессивного национализма и предупреждали белорусские власти, что заигрывать с этим огнем опасно, что и показали события 25 марта 2017 года в Минске. Однако те, кто стоял за репетицией Майдана в Минске к сессии ПА ОБСЕ освобождены, а те, кто предупреждал об этой угрозе, по какой-то парадоксальной логике, остаются под стражей…

Думаю, что по этому вопросу вполне могут высказаться все те общественно-политические силы, которые поддерживают курс Беларуси на интеграцию с Россией и в рамках Евразийского проекта. На фоне тех проблем, которые наплывают с Запада, прежде всего, в области безопасности и обороны, всем сторонникам белорусского единства надо преодолеть мелкие разногласия, договориться о главном и держаться вместе.

regnum author Юрий Баранчик
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