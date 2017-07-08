Виталий Архиреев, , 09:00 — REGNUM

Как собраться в автомобильное путешествие, хитрости составления маршрута и способы сэкономить в поездке.

Первое, что нужно сделать перед отправлением в автомобильное путешествие, это проложить маршрут. Если с вами едут дети, то обязательно учитывайте это. Сидеть несколько часов подряд на заднем сиденье, а если еще и в детском кресле — не всем под силу. Поэтому к чистому времени в пути прибавляйте время на остановки и прием пищи. Воспользуйтесь сервисами Яндекса или Гугла. Прокладывая маршрут, настройте фильтр так, чтобы увидеть ремонты дорог, закрытые и платные участки трасс. На сайте Росавтодора в разделе для автомобилистов можно скачать таблицу с датами ремонтов конкретных участков федеральных дорог.

Если ваше путешествие захватывает крупные города, через которые вы проезжаете транзитом, то знайте, что вне зависимости от времени суток или дней недели, там будут пробки или затрудненное движение. Обусловлено это увеличивающимся транспортным потоком. Миновать этого вам поможет маршрут, проложенный в объезд крупных городов. Используйте дороги районного значения, которые, как правило, имеют качество не многим хуже федеральных и региональных. Ведь поток транспорта и нагрузка на полотно тут в десятки раз ниже.

Объезжая город через районы, вы прибавите с десяток километров к основному километражу, но вполне точно сэкономите время и убережёте нервную систему.

Если в пути придется останавливаться на ночевку, то выберите гостиницу заранее. В период отпусков на трассе большинство мотелей не испытывают недостатка в постояльцах, и вы можете столкнуться с проблемой выбора места для ночлега. Подбирая гостиницу, выпишете несколько мест в диапазоне 30−50 километров вдоль маршрута, подстраховываясь от незапланированных задержек и экстренного поиска. По карте посмотрите, насколько далеко от трассы стоит мотель, и нет ли рядом производств, полигонов и разгрузочных станций. Отсутствие всего этого увеличит шанс выспаться. На популярных туристических направлениях, на территории бывших турбаз, расположено много кемпингов. Сервис тут упрощенный, но и цена ниже, чем в гостиницах. По сути, вы заплатите за ночлег в отдельном домике, мангал с возможностью жарить шашлык, охраняемую парковку, душ и туалет.

Что касается заправки автомобиля в пути, то на большей части России сейчас нет проблем с АЗС. Но старайтесь заправляться, не дожидаясь мигающей лампочки. Хорошим решением считается заезд на заправку с половиной бака. Качество топлива не определить на глаз, но крупные бренды больше заботятся о своем имидже и качестве продукта. Кроме того, на сетевых заправках есть магазины с продуктами, кофе и сопутствующими товарами. Еще до поездки приобретите дисконтные карты ведущих АЗС, это поможет экономить в каждом случае, а накопленные бонусы добавят хороших эмоций.

Что касается питания в дороге, то не практикуйте еду во время движения. У вас ведь отпуск, а не перемещение семьи из пункта А в пункт В. Для приема пищи остановитесь в подходящем месте. Можно взять еду с собой, а можно питаться в придорожных кафе. Останавливаясь, вы не только потребляете пищу, вы меняете положение тела и обстановку, что идет на пользу всем пассажирам и водителю. А жующий за рулем водитель — это еще и причина возможной аварии.

Для выбора придорожного кафе существует народный индикатор — количество фур рядом с заведением. Дальнобойщики, проезжая по одному и тому же маршруту несколько раз, уже знают, где еда вкусная, а цены приемлемые.

Теперь к багажу, необходимым документам и оснащению автомобиля. Запаситесь водой для мытья рук и протирания стекол и фар в дождливую погоду. Не полагайтесь на влажные салфетки. Они оставляют разводы, что затрудняет обзор.

Формируйте багаж так, чтобы вещи, которые понадобятся в пути, лежали в отдельной сумке или поверх остальной поклажи. Не берите в салон лишних вещей. Исключение может составлять разве что вода и необходимые детские вещи. В случае резкого маневра или ДТП, летающая по салону сумка усугубит ситуацию.

В путешествие обязательно возьмите расходники для автомобиля: ремень генератора, ГРМ, тосол, омывающую жидкость, инструменты, которые могут понадобиться для мелкого ремонта, жидкость для очистки стекла от насекомых. Заранее выпишете или сохраните в смартфоне адреса СТО вдоль маршрута. Сделайте это еще на стадии его составления и отбора гостиниц. Удостоверьтесь в наличии аптечки, компрессора, исправной запаски, огнетушителя, аварийного знака и буксировочного троса.

Проверьте до отъезда наличие всех документов: паспорта, свидетельства о рождении, страховые полисы. На авто должна быть оформлена страховка, но не с истекающим сроком действия. Не забудьте паспорт регистрации ТС, водительские удостоверения всех водителей.

Если время позволяет вам потратить в пути на отдых сутки и более, то останавливайтесь в местах, с достопримечательностями, так кроме морского побережья вы увидите ещё много интересного.

Для формирования досуга в пути запишите на диск или карту памяти аудиокниги, сказки для детей. На планшет закачайте контент для просмотра и игры, но учитывайте, что просмотр во время движения не лучшим образом влияет на вестибулярный аппарат. Дозируйте это время.

Для того чтобы избежать спорных ситуаций и неоправданных штрафов, используйте видеорегистратор и радар-детектор. Не забудьте разветвитель и автомобильное зарядное устройство для телефона. Для движения по незнакомому маршруту пользуйтесь навигатором, а лучше еще и распечатать маршрут на бумаге, не полагаясь всецело на гаджеты.

Выбирайте для длительной поездки в авто удобную одежду, которая убережет от излишнего потоотделения и защитит от солнечных лучей, а они неизбежно будут подолгу светить в окна авто.

Очень важно сменить водителя или дать ему отдохнуть, если усталость берет вех и его клонит в сон.

Читайте ранее в этом сюжете: Тест ресурсов райдшеринга. Как это работает