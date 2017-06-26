Понедельник, 26 Июня 2017 года
08:56:20 МСК

Свыше 306 тысяч жителей России обратились за медпомощью после укуса клеща

Общество

В ряде областей по сравнению с прошлым годом количество обращений выросло

Москва, 26 июня 2017, 08:24 — REGNUM  Свыше 306,5 тысяч жителей России с середины марта 2017 года обратились за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили 26 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что активизации клещей в России способствуют «благоприятные климатические условия». Ведомство с 16 марта 2017 года во всех российских регионах проводит мониторинг случаев клещевого энцефалита и других инфекций, переносимых клещами: иксодовый клещевой бореллиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Роспотребнадзор проводит мероприятия по профилактике заражения этими инфекциями, в том числе проведение акарицидных обработок. К 23 июня обработки против клещей прошли на 207 тысячах гектар.

Кроме того, во всех регионах работают пункты по приему и проведению исследований клещей, переносящих инфекции.

«По состоянию на 23 июня 2017 года, в медицинские организации обратились 306 565 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным Роспотребнадзора, в некоторых регионах количество обращений снизилось в сравнении с прошлогодним знанием. Так в Кировской области оно уменьшилось в два раза, в Вологодской области — в 1,7 раза, Пермском крае и в Санкт-Петербурге — в 1,4 раза, а в Московской области — в 1,2 раза.

В некоторых областях, напротив, количество обращений выросло: в Челябинской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях и Удмуртской Республике.

«В РФ зарегистрировано 285 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 959 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-ти летний период», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве против клещей обработано почти полторы тысячи гектаров территорий в зонах отдыха: 47 парков и скверов и 12 зон отдыха.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве от клещей обработали все парки и зоны отдыха

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Клещевой сезон
Главное сегодня
NB!
26.06.17
Максим ИсаевWiB: Любители оружия в США останутся без карабинов «Вепрь» из России
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.06.17
ФСБ заявила об активном использовании террористами Telegram
МоскваРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
26.06.17
«У нефти есть предпосылки для роста»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.06.17
«Рубль намерен укрепиться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.06.17
На Ямале расширили список сакральных мест для аборигенов
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
26.06.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.06.17
Дарья ДрайВ мире с душой и телом: Международный день йоги в Петербурге — фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Йога Культура
NB!
25.06.17
Андрей МаленькийСобянин или Лужков? Собянин против Лужкова? Собянин лучше Лужкова?
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
25.06.17
Севак МирабянЧетвертая заповедь: как отдыхать по-божески?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
25.06.17
OSTKRAFT: Прибалтика станет разменной монетой для НАТО
МоскваРоссия Размещение войск НАТО в Восточной Европе Политика
NB!
25.06.17
Станислав ТарасовКого на Ближнем Востоке устраивает «китайская конспирология»
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
25.06.17
Елена ХаненковаГлобальная климатическая пирамида цепляется за жизнь
ВашингтонСША Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
25.06.17
Станислав СтремидловскийМистика Айя-Софии: где нужно читать Коран, а где Библию?
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.06.17
Александр ШпунтТриумф Китая и позор ЕС. Учитель онемел. Демократия продана на 51%
Афины Греция Китай и ЕС Политика
NB!
25.06.17
В России вводят прогрессивный подоходный налог
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.06.17
«В Брюсселе решили вести переговоры с Британией на износ»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.06.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Десятая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
25.06.17
Алена СычеваКино Стоуна, для Стоуна и для США: грубая, сырая и слабая надежда на мир
МоскваРоссия Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине Культура
NB!
25.06.17
Депутат Госдумы раскритиковал сборную РФ по футболу за проигрыш Мексике
МоскваРоссия Кубок Конфедераций Спорт
NB!
25.06.17
Саакашвили попросил у Порошенко 50 евро на новую футболку
ВинницаУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Происшествия
NB!
25.06.17
Валентина СамойловаСевморпуть: чужие здесь не ходят
Санкт-ПетербургРоссия Борьба за Арктику Экономика
NB!
24.06.17
Юрий СеливановВторой фронт против Китая: союз Индии и США
Нью-ДелиИндия Индия и США Политика
ещё главное