Свыше 306 тысяч жителей России обратились за медпомощью после укуса клеща

Москва, , 08:24 — REGNUM Свыше 306,5 тысяч жителей России с середины марта 2017 года обратились за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили 26 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что активизации клещей в России способствуют «благоприятные климатические условия». Ведомство с 16 марта 2017 года во всех российских регионах проводит мониторинг случаев клещевого энцефалита и других инфекций, переносимых клещами: иксодовый клещевой бореллиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Роспотребнадзор проводит мероприятия по профилактике заражения этими инфекциями, в том числе проведение акарицидных обработок. К 23 июня обработки против клещей прошли на 207 тысячах гектар.

Кроме того, во всех регионах работают пункты по приему и проведению исследований клещей, переносящих инфекции.

«По состоянию на 23 июня 2017 года, в медицинские организации обратились 306 565 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным Роспотребнадзора, в некоторых регионах количество обращений снизилось в сравнении с прошлогодним знанием. Так в Кировской области оно уменьшилось в два раза, в Вологодской области — в 1,7 раза, Пермском крае и в Санкт-Петербурге — в 1,4 раза, а в Московской области — в 1,2 раза.

В некоторых областях, напротив, количество обращений выросло: в Челябинской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях и Удмуртской Республике.

«В РФ зарегистрировано 285 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 959 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-ти летний период», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве против клещей обработано почти полторы тысячи гектаров территорий в зонах отдыха: 47 парков и скверов и 12 зон отдыха.

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