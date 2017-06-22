«И вдруг — война!»: на Алтае вспоминают павших в битве с фашизмом

Барнаул, , 08:40 — REGNUM Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Гитлеровская армия, вторгшаяся на территорию Советского Союза, насчитывала 5,5 млн. человек, около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов. Не дожидаясь мобилизации, тысячи жителей Алтайского края шли во военкоматы с заявлениями об отправке на фронт.

«До 1 августа 1941 года военкоматы края получили почти 5200 заявлений от добровольцев, в том числе 1300 — от женщин», — отмечает в своей книге «Храбрейшие из прекрасных: женщины России в войнах» Ю.Н. Иванова.

Фронтовик из Славгорода Александр Ляшенко, издавший книгу воспоминаний о Великой Отечественной войне, пишет: «41-й — это для моего, военного, поколения рубеж. Закончилось детство, подростковая пора. Сразу наступила взрослая жизнь. Мы почувствовали и осознали себя ответственными людьми. <…> Попал я в 16-ю Барнаульскую снайперскую школу. В нашей 15-й роте 4-го батальона учились военному делу 125 человек. В общем, собралась в роте 17-летняя мелюзга. Старшина Романченко прошелся перед строем, внимательным взглядом окинул нас и так простецки и душевно обратился к новобранцам: «Ой, дети, дети, что я буду с вами робить. Ничего, не горюйте. Закажу саночки, станем с горки кататься. Все это шутки, ребята. Война есть война. Научимся метко стрелять, умело воевать». Мы быстро научились прицельно стрелять, с закрытыми глазами разбирать и собирать винтовку, автомат».

Ветеран войны и органов прокуратуры Федор Чеганов о начале войны услышал 22 июня 1941 года, когда с приятелем шел из школы после окончания девятого класса.

«Мы были воспитаны на героических фильмах «Чапаев», «Броненосец Потемкин» и многих других. Нападением немецких фашистов наш дух не был сломлен: все мы были уверены в победе и очень скорой. Как и все мои одноклассники, продолжил учебу в десятом классе с мечтой о поступлении в высшие учебные заведения. Но подходил призывной возраст, и мы уходили на фронт», — вспоминает фронтовик.

Известный алтайский писатель, краевед Марк Юдалевич во время Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом. Одно из своих стихотворений он так и назвал — «Начало»:

"Я помню самое начало —

Июньский день и тишина,

И даже радио молчало…

И вдруг — война!».

Напомним, все соединения и части, сформированные в крае, заслужили высокие награды и почетные наименования. Это дивизии — 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова, 56-я гвардейская Смоленская Краснознаменная, 80-я гвардейская Уманская ордена Суворова, 178-я Кулагинская Краснознаменная, 226-я Глуховско-Киевская Краснознаменная ордена Суворова, 232-я Сумско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, 312-я Смоленская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова, 372-я Новгородская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая и 15-я гвардейская Мозырско-Бранденбургская Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская.

Более 260 уроженцев и жителей края удостоены звания Героя Советского Союза. Первым его получил младший сержант А. М. Грязнов — 22 июля 1941 г. Сорок Героев вырастила 5-я гвардейская (бывшая 107-я) стрелковая дивизия. В ее составе начал боевой путь Герой Советского Союза почетный гражданин Барнаула Н. Д. Козин. Высшая награда присуждена медсестре В. С. Кащеевой. А прославленный летчик П. А. Плотников стал дважды Героем Советского Союза. Ратные подвиги десятков тысяч алтайских воинов отмечены боевыми орденами и медалями.

Всего из Алтайского края в составе сибирских дивизий на фронт ушли почти 600 тысяч человек. Почти 170 тыс. погибли в битве с фашизмом.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, возложив венок в память о павших, вспомнил сегодня и о тружениках тыла.

«Много лишений пережили те, кто трудился, жил в это время в тылу, поэтому так многолюден сегодня Мемориал. И ко всем подобным памятникам — большим и малым, их более тысячи в Алтайском крае, — я уверен, сегодня придут люди и почтят наших героев-земляков. Моя семья в этом смысле из общего ряда не выделяется: и по моей линии, и по линии жены с этой датой связано немало трагических страниц, немало наших предков отдали свои жизни либо на фронтах войны, либо трудясь в тылу», — отметил Александр Карлин.

«Пожалуйста, не забывайте о ветеранах, что живут рядом с нами. Они как никогда нуждаются во внимании, заботе и помощи. Всем нам есть, чему поучиться у наших ветеранов. Прежде всего, любви к Родине, жизненной стойкости, самопожертвованию, умению преодолевать трудности, не искать легких путей. Именно на таких примерах нужно воспитывать детей, чтобы продолжали жить лучшие качества российского народа», — с такими словами обратился к молодым барнаульцам глава администрации города Сергей Дугин.

Вечером, в 22:30: на мемориале Славы в Барнауле состоится акция «Свеча памяти». Общественные и патриотические организации, городской комитет по делам молодежи и молодежный парламент пригласили горожан зажечь огонь в память о погибших и возложить цветы.

Памятные мероприятия сегодня также пройдут в городах и районах Алтайского края.