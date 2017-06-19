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В Барнауле обнаружена стихийная свалка, где мусор копился почти 10 лет

Общество

Жильцы домов, расположенных в районе улицы Парковой и Санаторного проезда, продолжают мусорить, несмотря на то, что мусорные баки находятся всего в нескольких десятках метров

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Стихийная свалка в Барнауле
Иллюстрация: ОНФ
Стихийная свалка в Барнауле

Барнаул, 19 июня 2017, 08:21 — REGNUM  Активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Барнауле лично убедились в существовании стихийной свалки, которая вот уже почти 10 лет разрастается в районе улицы Парковой и Санаторного проезда. Об итогах очередного рейда корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе алтайского отделения Общероссийского народного фронта.

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Стихийная свалка в Барнауле
Иллюстрация: ОНФ
Стихийная свалка в Барнауле
Свалка, о которой сообщил активистам местный житель, находится в частном секторе, в сосновом бору нагорной части Барнаула. Помимо представителей ОНФ, на месте побывали представители Роспотребнадзора и администрации города. Он убедились, что люди продолжат мусорить, несмотря на то, что мусорные баки находятся всего в нескольких десятках метров. Очевидно, что если свалку не убрать, отходы на ней будут множиться и дальше. Но, судя по официальному сообщению ОНФ, обнаруженный мусор власти пообещали ликвидировать.

По данным общественников, за последний месяц городские власти уже организовали работы по ликвидации 11 свалок. Располагались они в разных частях города: на склонах Оби, по берегам Пивоварки, на улицах Юрина, Кулагина, Попова, на проспекте Ленина и в других местах.

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Стихийная свалка в Барнауле
Иллюстрация: ОНФ
Стихийная свалка в Барнауле

На интерактивную карту проекта «Генеральная уборка» нанесено 78 свалок, 31 из них уже ликвидирована. Известно, что о мусорной проблеме сигнализируют также жители Бийска, Змеиногорска, Рубцовска, Белокурихи, Чарышского, Ребрихинского, Залесовского, Каменского, Михайловского, Первомайского и других районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предотвратить замусоривание столицы Алтайского края в Год экологии призван комплекс профилактических мероприятий, в рамках которого планируется ликвидировать около 30 несанкционированных свалок.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2017 году Барнаул рассчитывает избавиться от 30 незаконных свалок

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