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Фестиваль «Потепление»: барнаульцам показали работу ТЭЦ-3 СГК

Общество

День открытых дверей и арт-фестиваль Сибирской генерирующей компании «Потепление» собрали на ТЭЦ-3 около 6 тысяч человек

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День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Юные танцоры
Иллюстрация: СГК
День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Юные танцоры

Барнаул, 19 июня 2017, 07:10 — REGNUM  Участниками массовых культурных мероприятий Сибирской генерирующей компании, состоявшихся на Барнаульской ТЭЦ-3 в прошедшие выходные, стали около 6 тысяч горожан. День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» стали главными культурными событиями не только прошедших выходных, но и, по мнению многих участников, — всего лета. Об этом сегодня сегодня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала СГК.

По оценке организаторов мероприятия, высокий интерес был продиктован и тем, что впервые Барнаульская ТЭЦ-3 открыла свои двери для всех желающих.

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День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Участники
Иллюстрация: СГК
День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Участники

«Гости праздника начали собираться на площади еще задолго до начала мероприятия, причина ажиотажа очевидна — программа, представленная организаторами, пестрила разнообразием площадок для гостей любого возраста. Отправной точкой праздника стало начало экскурсий по станции и церемония открытия, где от лица Барнаульской городской Думы со словами приветствия к участникам фестиваля выступила депутат и сопредседатель штаба регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко», — отметили в СГК.

По словам активистки Марины Ермоленко, компания СГК — это пример мощного производственного предприятия, социально ответственного работодателя, умеющее вести диалог с потребителем. «Не каждое предприятие готово открыть свои двери и подарить такой, поистине грандиозный праздник жителям и гостям города», — подчеркнула в своем выступлении депутат.

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IДень открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Зрители
Иллюстрация: СГК
IДень открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Зрители

От лица Сибирской генерирующей компании гостей праздника поприветствовал директор Барнаульских тепломагистральной и теплосетевой компаний Александр Гросс.

«На протяжении всего времени своего существования наша компания, во всех городах своего присутствия, выполняет не только производственные задачи, связанные с теплоснабжением, но и ведет активную просветительскую, социальную и благотворительную работу. И сегодняшнее мероприятие — это только еще один шаг к укреплению дружбы между энергетиками и жителями Барнаула», — отметил Александр Гросс. Также он подчеркнул, что энергетиками особенно радостно то, что фестиваль дает нам возможность в очередной раз увидеть на сцене «наше будущее, тех, для кого мы работаем».

«Глядя на выступающих ребят, могу сказать, что это будущее прекрасно. Нашему городу очень повезло. У нас много талантливых, одаренных детей», — сказал Александр Гросс.

Барнаульцы на празднике увидели и узнали много интересного. Малыши были заняты играми и конкурсами, организованными аниматорами, развлекались на батутах и в фото-шаре. А ребята постарше могли принять участие в мастер-классах спортивного, художественного и танцевального направлений, шоу профессора и занятиях по робототехнике. Взрослым посетителям предоставили возможность поучаствовать в специальном мастер-классе по вело‑ и джолли-джампингу, поучиться сальте и бачате или расслабиться в зоне пикника, сидя на мягких пуфах и пледах.

На сцене, тем временем, проходил детский творческий фестиваль, который потом сменился конкурсом среди популярных кавер-групп Барнаула. «Помимо песен из своего основного репертуара, каждая из них специально для праздника сначала написала, а затем исполнила свой гимн тепла и света», — подчеркнули в СГК.

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День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Фотосушка
Иллюстрация: СГК
День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Фотосушка

Для любителей граффити тоже организовали конкурс: 8 лучших художников Барнаула на протяжении всего дня боролись за денежные сертификаты. Победителя определили аплодисменты зрителей. Им стал Георгий Титулин, а его рисунок — сложенные в сердце ладони — стали неофициальным символом праздника.

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День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Граффити
Иллюстрация: СГК
День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле. Граффити

Кульминацией вечера стал концерт популярной в нашей стране группы «Градусы». Ее выступление там понравилась горожанам, что даже после более чем часового концерта, артисты не могли покинуть сцену, и под аплодисменты многочисленных зрителей еще какое-то время исполняли на бис любимые песни.

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День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле
Иллюстрация: СГК
День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление» на ТЭЦ-3 в Барнауле

Финальным аккордом концерта стало шоу криоменов, которые в прямом смысле — немного охладили зрителей, и праздничный салют, ознаменовавший успешное завершение праздничного действа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведении праздника для барнаульцев СГК сообщало в начале июня. При поддержке энергетиков проведено много различных общественно значимых мероприятий, в том числе — по поддержке одаренных школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: СГК покажет барнаульцам, как рождаются тепло и электроэнергия

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