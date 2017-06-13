В Алтайском крае к пляжному сезону готовы 24 зоны отдыха

Барнаул, , 08:38 — REGNUM К началу купального сезона сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю осуществили приемку 24 из 67 открытых пляжей. Места отдыха уже действуют в городе-курорте Яровое и ряде районов края: Алтайском, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Первомайском, Тюменцевском, Ключевском, Кулундинским, Хабарском и Бурлинском. Об этом сообщает сегодня ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«В Барнауле пляжи пока не открывались. Городской пляж инспекторы планируют принять к эксплуатации на следующей неделе», — подчеркнули в МЧС.

Известно, что на днях инспекторы группы патрульной службы № 5 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю провели рейд, посвящённый вопросам предупреждения гибели людей на водных объектах, охраны жизни людей.

«Во время рейда было проведено освидетельствование двух пляжей — «Здравница» и «Березка» (Алтайский район, озеро Ая). Они тоже получили заключения о соответствии данных объектов всем существующим требованиям», — отметили в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году барнаульский городской пляж «Остров Помазкин» открылся только 7 июля. Тогда же было принято решение и об открытии частного пляжа «Водный мир».