Вторник, 13 Июня 2017 года
08:54:47 МСК

В Алтайском крае к пляжному сезону готовы 24 зоны отдыха

Общество

Всего планируется открыть 67

2
Алтайские пляжи
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Алтайские пляжи

Барнаул, 13 июня 2017, 08:38 — REGNUM  К началу купального сезона сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю осуществили приемку 24 из 67 открытых пляжей. Места отдыха уже действуют в городе-курорте Яровое и ряде районов края: Алтайском, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Первомайском, Тюменцевском, Ключевском, Кулундинским, Хабарском и Бурлинском. Об этом сообщает сегодня ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«В Барнауле пляжи пока не открывались. Городской пляж инспекторы планируют принять к эксплуатации на следующей неделе», — подчеркнули в МЧС.

Известно, что на днях инспекторы группы патрульной службы № 5 Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю провели рейд, посвящённый вопросам предупреждения гибели людей на водных объектах, охраны жизни людей.

«Во время рейда было проведено освидетельствование двух пляжей — «Здравница» и «Березка» (Алтайский район, озеро Ая). Они тоже получили заключения о соответствии данных объектов всем существующим требованиям», — отметили в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году барнаульский городской пляж «Остров Помазкин» открылся только 7 июля. Тогда же было принято решение и об открытии частного пляжа «Водный мир».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация летнего отдыха детей
Главное сегодня
NB!
13.06.17
Максим ИсаевAmerican Conservative: США скатываются к гражданской войне
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
13.06.17
Самый большой флаг и гимн на Поклонной: как Москва отметила День России
МоскваРоссия День России Культура
NB!
13.06.17
«Рубль укрепится, но незначительно»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.06.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 13 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.06.17
Путин рассказал о непростом решении взять ответственность за ситуацию в РФ
МоскваРоссия Документальное кино Политика
NB!
13.06.17
В Бурятии нашлись противники референдума в защиту Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
13.06.17
Путин рассказал об отношениях со своими зятьями
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
13.06.17
Турция брошена старыми союзниками
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
13.06.17
Импортные идеологии в истории Турции: приемы и закономерности
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
13.06.17
Глава Пентагона: КНДР – самая опасная и неотложная угроза миру
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
13.06.17
Китай и его «Шелковый путь» как объяснение любой загадки
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
13.06.17
Поляки убеждают белорусов, что быть «жертвой коммунизма» — хорошо
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
13.06.17
Вера и общество: от взаимопонимания — к служению
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
13.06.17
Весенние волны авторынка, взгляд из лета
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
13.06.17
Чиновничья прослойка Беларуси тянет экономику на дно. Рубить концы?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
13.06.17
Глава Пентагона шокирован низким уровнем боеготовности США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
13.06.17
Российское вооружение — сокровище родом из «эпохи застоя»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
13.06.17
Амурская область стартует в будущее
БлаговещенскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
13.06.17
Марина КаширскаяПо улицам театр водили
ВоронежРоссия Театр Культура
NB!
13.06.17
Израиль в ближневосточном конфликте
Тель-АвивИзраиль Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
12.06.17
Павел ШипилинЗачем и кому нужен Навальный
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
12.06.17
Газета Daily Mail признала Крым российским
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Общество
ещё главное