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Фотограф новорожденных: пожалуй, самая трогательная работа на свете

Общество

Интервью с барнаульским доктором Алисой Журавской, которая, пока сидела в декрете, открыла в себе талант детского фотографа

Нежность матери
Иллюстрация: Личный архив Алисы Журавской
Нежность матери

Барнаул, 10 июня 2017, 01:08 — REGNUM  Всякий родитель знает: время, когда новорожденный ребенок еще совсем кроха, проходит очень быстро. Взаимная притирка мамы и малыша, а, если это первенец, то и самая настоящая школа материнства, в которой поначалу все кажется незнакомым и трудным, а вскоре уже отрабатывается до автоматизма. И вот уже все первоначальные трудности позади, но и малыш — уже подрос. И так хочется сохранить максимально подробные воспоминания о его самых первых днях. Обращаться за помощью к профессиональному фотографу или снимать младенца самостоятельно — конечно же, выбор каждого родителя. Редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова рассказывает о женщине, которой удалось объединить в себе и маму, и — неожиданно — профессионального фотографа новорожденных.

Алиса Журавская, акушер-гинеколог, начала фотографировать после того, как у нее родился сын. И у нее стало получаться — снимки, которые выходят из-под ее руками, получаются поразительно трогательными, ласковыми, живыми, так и наполненные окружающей младенца любовью и вниманием. «Маленькое чудо» — пожалуй, так можно сказать про каждого младенца на фотографиях Алисы.

Правда, как выясняется, снимать совсем крошек — не такая простая задача. В этом деле очень важна безопасность, к тому же, с ребенком надо уметь найти общий язык. В конце концов, если во время фотосессии он начнет безостановочно рыдать, съемка успешной не будет. Алиса рассказывает о своей практике общения с малышами: как успокоить кроху, если он раскапризничался, как помочь ему заснуть. Итог — благодарные родители, запечатленные незабываемые моменты, и — множество характерных историй из практики.

Интервью с фотографом новорожденных Алисой Журавской читайте здесь: «Время, когда малыш пахнет маминым молочком»

Смотрите галерею из работ фотографа.

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