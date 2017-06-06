Роспотребнадзор: Жители РФ стали в два раза чаще страдать ожирением

Москва, , 14:29 — REGNUM С 2011 по 2015 год в России вдвое выросло число пациентов, которым медики поставили диагноз «ожирение». Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», подготовленном специалистами Роспотребнадзора.

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — отмечено в документе.

Так, в 2011 году ожирение было выявлено в среднем у 123,65 пациентов на 100 тыс. человек населения, затем в 2012 году показатель заболеваемости сократился до 123,56, однако в дальнейшем уже не уменьшался. В 2013 году цифра составила 161,84, через год — 188,05, а в 2015 году заметно возросла — до 284,8.

Диагноз «ожирение», по данным 2015 года, чаще всего ставили жителям Ненецкого автономного округа, показатель заболеваемости в регионе — 1031,96 случаев на 100 тыс. человек. На втором месте — Алтайский край, 975,9 случаев. Третье место — у Пензенской области — 678,08 случаев.

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Как отмечают «Известия», в Минздраве РФ подтвердили — ожирение действительно встречается у жителей России все чаще. Если в 2015 году таких пациентов было 1,31 млн, то в 2016 году — уже 1,39 млн человек. В ведомстве считают, что рост показателей обусловлен улучшением диагностики недуга.

Издание приводит и данные Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ питания), согласно которым в 2012 году избыточный вес наблюдался у четверти жителей страны (25,3%), то есть у примерно 37 млн человек. Индекс массы тела у таких людей — больше 25, тогда как нормальные значения лежат в пределах от 18,5 до 24,99.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что людей с ожирением становится все больше из-за несбалансированного питания. Результаты исследований говорят о том, что люди не получают достаточного количества жизненно важных макро‑ и микроэлементов, при этом простых углеводов в их рационе слишком много. Такая картина характерна для подавляющего большинства регионов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что доля людей с избыточным весом больше всего в западной части России и на Урале. Самый «тучный» регион — Калужская область (33%), ей немного уступают Подмосковье (30%) и Нижегородская область (28%), Краснодарский и Алтайский края (по 27%).

По данным специалистов НИИ питания, избыточный вес характерен для 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. Чаще всего встретить стройных людей можно в Удмуртии (12% людей с избыточным весом), Оренбургской области (17%), Красноярском (17%) и Приморском краях (18%).

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