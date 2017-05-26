«Все от лукавого»: журналистам в алтайском парламенте ничего не запрещали

Барнаул, , 15:31 — REGNUM Руководитель аппарата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Инна Казанцева отрицает наличие запрета для СМИ в дресс-коде и требований «правильного освещения» депутатской деятельности. Как сообщает сегодня, 26 мая, корреспондент ИА REGNUM, ряд алтайских интернет-изданий опубликовал информацию о встрече с журналистами, специально организованной по просьбе Ирины Казанцевой в день сессии, где аккредитованным СМИ были объявлены «основные требования работы с прессой»: как выглядеть, как писать и как снимать. В частности, ИА «Банкфакс» утверждает, что поводом для этой встречи оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии.

Некоторые персонажи репортажа, включая пресс-сектетаря крайкома КПРФ Марию Прусакову, сочли свои изображения излишне откровенными и даже провокационными, пишет «Банкфакс».

Эта история вызвала широкий резонанс в журналистской среде. В частности, редакторпо поводу скандального фоторепортажа коллег заметил, что на тех фотографиях запечатлены депутаты, читающие глянцевые журналы, засовывающие пальцы в нос «причем не в одну, а в обе ноздри одновременно», пьющие воду. Также на некоторых снимках видны женские депутатские ноги и премиальные

«Журналистки должны понимать, что они не депутаты, и вести себя скромнее. В общем, Quod licet Jovi, non licet bovi. Короче, начинаю чистить сапоги, подшивать подворотничок и драить бляху пастой гои», — иронизирует Дмитрий Негреев.

Интересно, что на просьбу ИА REGNUM прокомментировать данный инцидент Инна Казанцева вначале ответила отказом, но потом все-таки пояснила, что речь шла о журналистской этике и общих рекомендациях по дресс-коду в государственных учреждениях.

«Причем, касаются они как журналистов, так и депутатов», подчеркнула Казанцева.

Она также заявила, что никаких официально прописанных правил на этот счет в АКЗС не существует.

«Это все от лукавого: пишите что хотите, никто на свободу слова не покушается. Мы лишь попросили аккредитованных в Алтайском заксобрании журналистов соблюдать журналистскую этику и элементарные правила поведения», — отметила Инна Казанцева.

По ее словам, этой же причиной объясняется то, что представителям СМИ в ходе рабочей встречи было высказано пожелание по ограничению нахождения фотокорреспондентов с самом депутатском зале.

«На моих глазах было: видеооператор запнулся и полетел в проход вместе с камерой. Смысл в том, чтобы журналисты не мешали депутатам и сами не подвергали себя риску травмирования», — заметила Инна Казанцева.

К слову, ранее, в ходе встречи, по данным ИА «Банкфакс», госпожа Казанцева озвучивала несколько другой довод: «Посмотрите, как в Госдуме все устроено — красиво и правильно: журналистов нигде не видно, а трансляция идет, все освещается». В ответ ей, впрочем, возразили, что для СМИ в Госдуме выделен целый балкон.

В АКЗС прессе отведена специально оборудованная комната, удобная для работы во всех отношениях и походы в депутатский зал не являются запретом, — заявила руководитель аппарата алтайского парламента.

Поясняя необходимость разговора с представителями СМИ на подобную тему, Инна Казанцева заявила, что регламент работы со СМИ в алтайском заксобрании не менялся уже давно, и новому депутатскому корпусу хотелось внести в него корректировку.

«Действительно, некоторые журналисты и депутаты могут прийти на сессию в одежде, не соответствующей статусу мероприятия: в коротких цветастых юбках, рваных джинсах или растянутых свитерах. Подача информации о работе заксобрания нам тоже не всегда нравится. Но еще раз повторяю, мы лишь высказали свои пожелания — соблюдать дресс-код и журналистскую этику», — заключила Инна Казанцева.

Однако в своем выступлении перед журналистами она не затронула тему игнорирования обнародованных пожеланий. По сведениям «Банкфакса», «правонарушителей» будут лишать аккредитации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый состав АКЗС был избран осенью 2016 года. Как и пять лет назад, выборы проводились по смешанной системе: 34 депутата избирали по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер стал меньше: не 7%, а 5%.

Также случаи с препятствованием выполнению журналистом своих профессиональных обязанностей имели место в Чувашии. Ситуация с попыткой недопуска руководителем главы администрации Чувашии корреспондента федерального информационного агентства ИА REGNUM на федеральное мероприятие c участием Дениса Мантурова получила резонанс и стала предметом обсуждения на различных площадках, включая правительство региона.

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Тема состояния свободы слова в этом регионе получила продолжение в связи с появлением в 120-тысячном Новочебоксарске правил аккредитации журналистов горадминистрацией, которые журналисты оценили, как попытку давления на СМИ.

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