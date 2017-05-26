Пятница, 26 Мая 2017 года
16:52:43 МСК

«Все от лукавого»: журналистам в алтайском парламенте ничего не запрещали

Общество

Журналистов и законодателей попросили соблюдать дресс-код и журналистскую этику во время проведения парламентских сессий, утверждают в аппарате Алтайского краевого законодательного собрания

5
Депутаты АКЗС на сессии: листаем гламурный журнал
Иллюстрация: Илья Климентьев, ИА «Банкфакс»
Депутаты АКЗС на сессии: листаем гламурный журнал

Барнаул, 26 мая 2017, 15:31 — REGNUM  Руководитель аппарата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Инна Казанцева отрицает наличие запрета для СМИ в дресс-коде и требований «правильного освещения» депутатской деятельности. Как сообщает сегодня, 26 мая, корреспондент ИА REGNUM, ряд алтайских интернет-изданий опубликовал информацию о встрече с журналистами, специально организованной по просьбе Ирины Казанцевой в день сессии, где аккредитованным СМИ были объявлены «основные требования работы с прессой»: как выглядеть, как писать и как снимать. В частности, ИА «Банкфакс» утверждает, что поводом для этой встречи оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии.

Некоторые персонажи репортажа, включая пресс-сектетаря крайкома КПРФ Марию Прусакову, сочли свои изображения излишне откровенными и даже провокационными, пишет «Банкфакс».

Эта история вызвала широкий резонанс в журналистской среде. В частности, редактор ИА «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев по поводу скандального фоторепортажа коллег заметил, что на тех фотографиях запечатлены депутаты, читающие глянцевые журналы, засовывающие пальцы в нос «причем не в одну, а в обе ноздри одновременно», пьющие воду. Также на некоторых снимках видны женские депутатские ноги и премиальные телефоны Vertu.

2
Депутаты АКЗС на сессии: ковыряем в носу
Иллюстрация: Илья Климентьев, ИА «Банкфакс»
Депутаты АКЗС на сессии: ковыряем в носу

«Журналистки должны понимать, что они не депутаты, и вести себя скромнее. В общем, Quod licet Jovi, non licet bovi. Короче, начинаю чистить сапоги, подшивать подворотничок и драить бляху пастой гои», — иронизирует Дмитрий Негреев.

3
Депутаты АКЗС на сессии: дорогие телефоны
Иллюстрация: Илья Климентьев, ИА «Банкфакс»
Депутаты АКЗС на сессии: дорогие телефоны

Интересно, что на просьбу ИА REGNUM прокомментировать данный инцидент Инна Казанцева вначале ответила отказом, но потом все-таки пояснила, что речь шла о журналистской этике и общих рекомендациях по дресс-коду в государственных учреждениях.

4
Депутаты АКЗС на сессии: пьем воду и говорим по телефону
Иллюстрация: Илья Климентьев, ИА «Банкфакс»
Депутаты АКЗС на сессии: пьем воду и говорим по телефону

«Причем, касаются они как журналистов, так и депутатов», подчеркнула Казанцева.

Она также заявила, что никаких официально прописанных правил на этот счет в АКЗС не существует.

«Это все от лукавого: пишите что хотите, никто на свободу слова не покушается. Мы лишь попросили аккредитованных в Алтайском заксобрании журналистов соблюдать журналистскую этику и элементарные правила поведения», — отметила Инна Казанцева.

По ее словам, этой же причиной объясняется то, что представителям СМИ в ходе рабочей встречи было высказано пожелание по ограничению нахождения фотокорреспондентов с самом депутатском зале.

«На моих глазах было: видеооператор запнулся и полетел в проход вместе с камерой. Смысл в том, чтобы журналисты не мешали депутатам и сами не подвергали себя риску травмирования», — заметила Инна Казанцева.

К слову, ранее, в ходе встречи, по данным ИА «Банкфакс», госпожа Казанцева озвучивала несколько другой довод: «Посмотрите, как в Госдуме все устроено — красиво и правильно: журналистов нигде не видно, а трансляция идет, все освещается». В ответ ей, впрочем, возразили, что для СМИ в Госдуме выделен целый балкон.

В АКЗС прессе отведена специально оборудованная комната, удобная для работы во всех отношениях и походы в депутатский зал не являются запретом, — заявила руководитель аппарата алтайского парламента.

Поясняя необходимость разговора с представителями СМИ на подобную тему, Инна Казанцева заявила, что регламент работы со СМИ в алтайском заксобрании не менялся уже давно, и новому депутатскому корпусу хотелось внести в него корректировку.

«Действительно, некоторые журналисты и депутаты могут прийти на сессию в одежде, не соответствующей статусу мероприятия: в коротких цветастых юбках, рваных джинсах или растянутых свитерах. Подача информации о работе заксобрания нам тоже не всегда нравится. Но еще раз повторяю, мы лишь высказали свои пожелания — соблюдать дресс-код и журналистскую этику», — заключила Инна Казанцева.

Однако в своем выступлении перед журналистами она не затронула тему игнорирования обнародованных пожеланий. По сведениям «Банкфакса», «правонарушителей» будут лишать аккредитации.

5
Депутаты АКЗС на сессии: цветастая короткая юбка
Иллюстрация: Илья Климентьев, ИА «Банкфакс»
Депутаты АКЗС на сессии: цветастая короткая юбка

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый состав АКЗС был избран осенью 2016 года. Как и пять лет назад, выборы проводились по смешанной системе: 34 депутата избирали по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер стал меньше: не 7%, а 5%.

Также случаи с препятствованием выполнению журналистом своих профессиональных обязанностей имели место в Чувашии. Ситуация с попыткой недопуска руководителем главы администрации Чувашии корреспондента федерального информационного агентства ИА REGNUM на федеральное мероприятие c участием Дениса Мантурова получила резонанс и стала предметом обсуждения на различных площадках, включая правительство региона.

Читайте также: Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии

Тема состояния свободы слова в этом регионе получила продолжение в связи с появлением в 120-тысячном Новочебоксарске правил аккредитации журналистов горадминистрацией, которые журналисты оценили, как попытку давления на СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые депутаты алтайского парламента определяются с функционалом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
Главное сегодня
NB!
26.05.17
В Норвегии у литовки забрали ребёнка за то, что малыш обжегся манной кашей
ВильнюсЛитва Изъятие детей из семей иностранцев в Норвегии Общество
NB!
26.05.17
Игорь БекшаевРоссия – Египет: общие святые преодолеют идейных религиозных невеж
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
26.05.17
Юрий БаранчикИтоги саммита НАТО: Трамп оставил Европу наедине с Путиным
БрюссельБельгия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
26.05.17
«Лесная реформа» в Брянске привела к отставкам в правительстве
БрянскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.05.17
Нижний Новгород получил многомиллионный ущерб, а чиновники — условные сроки
Нижний НовгородРоссия Коррупция Экономика
NB!
26.05.17
Правозащитники HRW: Спикер парламента Чечни причастен к пыткам геев
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
26.05.17
Валерий РокотовСтерва, бестия, ведьма…Образ женщины в чёрном кино
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
26.05.17
Песков о программе реновации жилья в Москве: «Не проект президента»
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
26.05.17
«Встряхнулись»: в Хакасии команда Зимина избавляется от приставки «и.о.»
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.05.17
Полетят головы? В Рязани следователи занялись контрактами на ремонт дорог
РязаньРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
26.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев ремонтирует дом, который определён под снос: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.05.17
Григорий МихайловПрезидентские выборы в Киргизии: Борьба начинается всерьез
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
26.05.17
Акцизы или спаивание населения: в Чувашии решают, что важнее
ЧебоксарыРоссия Ограничения розничной продажи алкоголя Экономика
NB!
26.05.17
Ашот ПогосянКадр сплетает несплетаемое
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
26.05.17
«В долгостроях Югры тонут миллиарды рублей»
ТюменьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 26 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.05.17
Арестованного вице-спикера городской думы Пензы оставили в статусе депутата
ПензаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.05.17
Станислав СтремидловскийМожет ли «битва за христиан» сплотить США и Россию
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
26.05.17
80% граждан ждут участия Путина в выборах президента РФ 2018 года: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
26.05.17
Военный Донбасс за сутки: Авдеевка и Красногоровка под обстрелами
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
26.05.17
«Многим жаль»?: Дагестан в ожидании помилования организатору теракта
МахачкалаРоссия Дело мэра Махачкалы Общество
NB!
26.05.17
Паводок в Адыгее: новые угрозы «большой воды» — видео
МайкопРоссия Паводок Общество
ещё главное