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Контрольным выстрелом в сердце: под Севастополем найдены останки 6 бойцов

Общество

Один из солдат был с медальоном

Мемориал Славы в Барнауле
Светлана Шаповалова
Мемориал Славы в Барнауле

Барнаул, 25 мая 2017, 08:47 — REGNUM  Поисковики из отряда «Поиск» Краснощёковского района Алтайского края, участвуя в акции «Вахта Памяти» в Крыму, подняли останки шести красноармейцев, передает сегодня, 25 мая, программа «Вести-Алтай».

По словам участников раскопок, находки буквально отвоёвывали у песка и камней: в местах обнаружения останков в годы Великой Отечественной войны были блиндажи, окопы, землянки и воронки. Но по расположению останков трех первых найденных красноармейцев поисковики могли восстановить картину событий.

«Один перпендикулярно лежал на другом бойце и третий — рядышком. По тем данным, что мы получили при раскопе, эти бойцы были ранены. И вот эти раненые пытались встать на руки. Об этом говорит тот факт, что у них согнуты были руки и немного выдвинуты вперёд. Они пытались встать, но их контрольным выстрелом добили в левую лопатку. В сердце, чтобы уж наверняка. Знаете, это видеть очень сложно. Один из них был до 30 лет, а другой совсем молодой, лет 18−20. Мы научились определять возраст по останкам», — пояснила заместитель руководителя отряда «Поиск» Олеся Мац.

По ее словам, один из солдат был с медальоном, и есть надежда установить личность красноармейца.

Напомним, в годы Великой отечественной войны в Крыму погибли более 150 тысяч солдат. Всего за время экспедиции участники отряда «Поиск» нашли останки 22 бойцов. Вместе с пятью краснощёковскими поисковиками в этой экспедиции работали отряды из Архангельска, Краснодара, Симферополя, Нижневартовска и Чувашии. Перезахоронение со всеми воинскими почестями состоится 3 июля в Севастополе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли 611 245 воинов, погибли 283 тысячи. В апреле 2017 года алтайским поисковикам удалось отыскать родственников солдата, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Выяснилось, что медальон и останки, найденные в районе города Отрадное Ленинградской области принадлежали Ивану Чапайкину. Он хоть и являлся уроженцем Новосибирской области, но на фронт был призван в алтайском городе Змеиногорске (до 1941 года он проживал там вместе с семьей).

Читайте ранее в этом сюжете: Родственников солдата, пропавшего без вести в годы войны, нашли в Бердске

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